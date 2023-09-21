Лингард наказан за пьяную езду

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард был лишен водительских прав на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

30-летний Лингард попался пьяным за рулем 8 июля в пригороде Манчестера. Экспресс-тест показал, что Джесси более чем вдвое превысил допустимый лимит алкоголя в организме.



Полиция остановила Лингарда, заподозрив, что Джесси на своем Lamborghini Urus устроил гонку с другим спортивным автомобилем.



Представ перед судом, Лингард через своего адвоката признал вину насчет употребления алкоголя, но подозрения насчет гоночного заезда отверг. Представитель Джесси также объяснил, что персональный ассистент, который обычно возит футболиста, в тот день не работал.



В итоге Лингард был лишен водительских прав на 18 месяцев — в дополнение к действующему запрету на полгода. Также Джесси выплатит 61,000 фунтов в виде штрафа, сообщает Daily Mirror.



Добавим, в данный момент 30-летний англичанин находится без клуба и поддерживает форму с "Вест Хэмом".