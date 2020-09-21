Джеррард жалеет, что не поиграл у Клоппа

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард жалеет, что не задержался в родном клубе подольше и не поиграл у Юргена Клоппа.

В свое время Джеррарду было предложено продлить контракт с "Ливерпулем" на сезон 2015/16, однако Стивен отказался и уехал выступать в МЛС за "ЛА Гэлакси".



Такое решение Джеррард принял, потому что Брендан Роджерс, тогда занимавший должность главного тренера "красных", больше не рассматривал Стивена в качестве основного игрока.



Однако уже в октябре 2015 "Ливерпуль" уволил Роджерса и спустя четыре дня назначил Клоппа, что впоследствии заставило Джеррарда пожалеть о ускользнувшей от него возможности поработать с немецким тренером.



"Я был опустошен. Как вы знаете, я принял решение не продлевать контракт на год и отправился в Америку, тогда как в случае продления я бы мог поработать шесть месяцев с Юргеном Клоппом".



"Но, конечно, при Брендане мне было сказано, что мое игровое время будет становиться все меньше и меньше. Я не хотел быть запасным в "Ливерпуле", я не хотел быть игроком ротации. В то время я по-прежнему ощущал себя лучшим полузащитником в команде".



"Мысленно возвращаясь назад, я понимаю, что с вероятностью в 100 процентов продлил бы свой контракт, если бы знал, что произойдет. Я бы потерпел Брендана четыре-пять месяцев, чтобы провести шесть месяцев с Клоппом. Это точно", — цитирует Джеррарда Daily Mail.