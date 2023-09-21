Давид Райя предупредил Рамсдейла

Голкипер "Арсенала" Давид Райя предупредил своего конкурента Аарона Рамсдейла, что тому придется сражаться, чтобы вернуться в стартовый состав.

Начав новый сезон первым номером "Арсенала", в двух последних матчах Рамсдейл оказывался на скамейке запасных.



В этих двух матча ворота "Арсенала" защищал Райя, при которой "красные" одержали победу 0:1 в гостях у "Эвертона" в Премьер-Лиге и разгромили дома ПСВ со счетом 4:0 в Лиге Чемпионов.



Райя не знает, кто из них двоих сыграет против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье, однако Давид не собирается отдавать свое место без борьбы.



"Это его (Микеля Артеты) выбор, не мой выбор. Чтобы вернуться, Аарону нужно сражаться за команду и выигрывать матчи".



"Думаю, это впервые, когда два голкипера топ-уровня находятся в одной команде. Теперь это просто часть футбола".



"Босс хочет иметь по два игрока топ-уровня на каждой позиции, и нам нужно работать с этим".



"Я сыграл два последних матча, и я не знаю, что случится в воскресенье", — цитирует Райю Sky Sports.