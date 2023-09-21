Леви открыт к продаже доли в "Тоттенхэме"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что он открыт к продаже доли в лондонском клубе.

Леви занимает должность президента "Тоттенхэма" с 2001 года, управляя клубом от лица крупнейшего акционера в лице компании ENIC, которой принадлежит 87 процентов акций "шпор".



Леви не устал от этой работы, но в то же время открыт к новым инвестициям, что можно воспринимать как сигнал о готовности владельцев "Тоттенхэма" продать клуб частично или даже полностью.



"У меня нет реального интереса в том, чтобы уходить из "Тоттенхэма", но на мне лежит ответственность рассматривать все, что кто-либо хочет предложить".



"Дело не во мне. Дело в том, что правильно для клуба. У нас 30,000 акционеров, которым принадлежит около 13.5 процентов. Мы управляем этим клубом, словно это публичная компания".



"Если кто-нибудь хочет сделать серьезное предложение руководству "Тоттенхэма", мы его рассмотрим вместе с нашими советниками. И если мы будем чувствовать, что это в интересах клуба, мы были бы открыты ко всему", — цитирует Леви The Independent.