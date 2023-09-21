Матип готов провести остаток карьеры в "Ливерпуле"

Защитник Жоэль Матип заявил, что открыт к новому контракту и готов провести в "Ливерпуле" остаток своей карьеры.

Матип выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом летом 2016. Сейчас Жоэль уже вступил в заключительный год по своему контракту, подписанному в октябре 2019.



32-летний камерунец не уверен, где будет выступать в следующем сезоне, однако "Ливерпуль" его более чем устраивает.



"Конечно, "Шальке" — клуб моей юности. Будучи фанатом "Шальке", для меня было абсолютной честью играть там. Я имел возможность делать это на протяжении долгого времени, но здесь в "Ливерпуле" условия абсолютного топ-уровня, и ты не можешь просто взять и уйти".



"Вдобавок моя личная жизнь здесь невероятно комфортная. Думаю, никто не хочет постоянно менять клубы. Но каждый должен решать за себя. В моей случае это постоянство мне помогает".



"Я в том возрасте, когда уже не так много думаю о своем будущем. Я пытаюсь выжимать максимум из каждого дня и чересчур не забегаю вперед. Если в конце концов я поиграю только за эти два клуба, я буду совершенно счастлив. Но в футболе никогда не знаешь наверняка".



"Это все еще начало сезона. Конечно, мы довольны, что результаты в порядке. Мастерство новых игроков, которые сразу влились в состав, впечатляет. Теперь нам нужно трудиться сообща над достижением успеха в долгосрочной перспективе".



"В Премьер-Лиге всегда много инвестируют, поэтому невозможно делать какие-либо прогнозы. Но мы обладает огромным мастерством и стараемся изо всех сил в каждом матче".



"Здесь никогда не знаешь, как закончится матч. Пока что мы просто ориентируемся на себя и стараемся побеждать в каждом матче. Если у нас часто будет получаться, у сезона будет успешная концовка", — цитирует Матипа Liverpool Echo.