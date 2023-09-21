Скоулз считает, что МЮ стоило подписать Кейна любой ценой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" следовало приобрести нападающего Харри Кейна минувшим летом, сколько бы это ни стоило.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 180 миллионов фунтов на Андре Онана, Мейсона Маунта и Расмуса Хейлунда.



Однако Скоулз предпочел бы получить вместо трех этих игроков одного Кейна, который накануне привел "Баварию" к победе над "Юнайтед" в Лиге Чемпионов со счетом 4:3.



"Стоило ли "Юнайтед" потратиться на Кейна? Да, без тени сомнений".



"Приглашение центрального нападающего напрашивалось. Сколько бы это ни стоило, им следовало купить его. С ним ты получаешь гарантию 25-30 голов за сезон".



"Этот молодой парень в лице Хейлунда — игрок на будущее. Его результативность пока не впечатляет. Возможно, в будущем он улучшит это".



"Думается, если бы Кейн пришел в эту команду, он бы обеспечил 25-30 голов".



"Если бы перед владельцами стоял вопрос, потратить свой бюджет лишь на одного Кейна или на трех игроков, я бы без колебаний выбрал Харри Кейна. Он бы столь многое дал этой команде", — сообщил Скоулз TNT Sports.