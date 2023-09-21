"Ливерпуль" начал переговоры с Александер-Арнольдом о новом контракте

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" начал переговоры со своим защитником Трентом Александер-Арнольдом о новом контракте.

Свой действующий контракт Александер-Арнольд заключил в июле 2021. Этот трудовой договор рассчитан до лета 2025.

К своим 24 годам Александер-Арнольд сыграл уже 277 матчей за "Ливерпуль", продуктом академии которого он является.

Александер-Арнольд забил 16 голов и отдал 73 результативные передачи, что помогло "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Прошлый сезон породил дискуссии насчет лучшей позиции Александер-Арнольда, который заканчивал кампанию в качестве полузащитника. Однако со старта 2023/24 Трент вернулся на правый фланг обороне и пока выглядит отлично.

Александер-Арнольд, пропустивший последний матч "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, остается ключевым игроком команды Юргена Клоппа, и talkSPORT ожидает, что переговоры о продлении сотрудничества пройдут гладко.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 21.09.2023 14:02 # tursa
    Лично я бы хотел взглянуть на пару собо трент с опорником как каземиро сзади

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  2. liverbro 21.09.2023 13:18 # liverbro
    Отличная новость! Настоящий скаузер

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  3. beatles-red 21.09.2023 13:17 # beatles-red
    Его одна нога лучше чем доморощенные воспитанники других клубов

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