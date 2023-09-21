"Ливерпуль" начал переговоры с Александер-Арнольдом о новом контракте

"Ливерпуль" начал переговоры со своим защитником Трентом Александер-Арнольдом о новом контракте.

Свой действующий контракт Александер-Арнольд заключил в июле 2021. Этот трудовой договор рассчитан до лета 2025.



К своим 24 годам Александер-Арнольд сыграл уже 277 матчей за "Ливерпуль", продуктом академии которого он является.



Александер-Арнольд забил 16 голов и отдал 73 результативные передачи, что помогло "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Прошлый сезон породил дискуссии насчет лучшей позиции Александер-Арнольда, который заканчивал кампанию в качестве полузащитника. Однако со старта 2023/24 Трент вернулся на правый фланг обороне и пока выглядит отлично.



Александер-Арнольд, пропустивший последний матч "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, остается ключевым игроком команды Юргена Клоппа, и talkSPORT ожидает, что переговоры о продлении сотрудничества пройдут гладко.