Сульшер сказал игрокам в перерыве, что после матча его уволят

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что знал о предстоящем увольнении в перерыве своего последнего матча.

Трехлетний период пребывания Сульшера на тренерском мостике "Юнайтед" прервался в ноябре 2021, после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда".



То поражение стало пятым для "Юнайтед" в семи последних матчах, не оставив выбора Эду Вудворду, тогда занимавшему должность вице-президента "красных дьяволов".



Первый тайм того матча против "шершней" подопечные Сульшера проиграли 2:1, и норвежец уже тогда знал, что это конец для него.



"Никто не говорил мне, но в перерыве матча против "Уотфорда" я уже знал. Мы не выглядели командой "Манчестер Юнайтед", игроки не бегали друг за друга. В перерыве я сказал игрокам, что это, наверное, последний раз, когда мы работаем вместе, а также сказал, чтобы они проявили гордость в своей игре. Мы почти отыгрались, пока Харри Магуайра не удалили".



"За исключением выезда к "Уотфорду", я не могу вспомнить какой-либо негативной атмосферы на матчах, если не считать странные комментарии. После окончания матча с "Уотфордом" я отправился к гостевой трибуне, думая: "У меня нет поддержки их всех".



"Бруну (Фернандеш) тоже там был, но я знал, что это конец. 4:1 — это выглядело ужасно, хотя после 90 минут было 2:1. Мы пропустили еще дважды (в компенсированное время). Я понимаю, что чувствовали фанаты, потому что 4:1 есть 4:1".



"На следующее утро я получил сообщение от Эда Вудвора, который написал, что ему нужно со мной увидеться в его кабинете в Каррингтоне. Это было довольно тяжело, когда ты находишься в клубе 18 лет, пережив все хорошие и плохие времена".



"Эд меня очень поддерживал, и у нас были хорошие отношения с ним. Он дал мне эту возможность, и я всегда буду благодарен. Я подвез свою семью в аэропорт до того, как получил сообщение. Прочитав сообщение, я сказал своей жене, что могу вернуться в Норвегию раньше нее. То был эмоциональный день".



"Очень эмоциональный. Я не думал, что он таким окажется, но это был так, словно ты уходишь из своей семьи. Я захотел поговорить со всеми игроками и попрощаться. Я поговорил с тренерами и персоналом. Затем я вернулся в свой пустой дом", — сообщил Сульшер The Athletic.