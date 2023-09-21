Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль", "Брайтон" и "Вест Хэм" проведут свои поединки в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛАСК — ЛИВЕРПУЛЬ 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" возвращается в Лигу Европы впервые с дебютного сезона Юргена Клопп 2015/16, когда "красные" достигли финала соревнования, но проиграли там "Севилье".



По сути, Лига Европы является единственным трофеем, которого пока не хватает Клоппу, который выигрывал с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и клубный Чемпионат Мира.



- Прежде ЛАСК и "Ливерпуль" еще никогда не встречались.



- ЛАСК не знает поражений уже семь матчей кряду (5 побед, 2 ничьи).



- "Ливерпуль" одержал четыре победы подряд и не проигрывает уже 16 матчей кряду во всех соревнованиях (11 побед, 5 ничьих).



- ЛАСК выиграл пять из шести последних домашних матчей (1 ничья).



"Ливерпуль" отправился на этот выезд без защитника Трента Александер-Арнольда, но тот должен вернуться к уикенду. Также отсутствует Тиго Алькантара.



БРАЙТОН — АЕК 22:00



"Брайтон" попал в Лигу Европы благодаря тому, что занял шестое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Букмекеры считают команду Роберто Де Дзерби вторым фаворитом на победу в соревновании, ставя выше только "Ливерпуль".



"Брайтон" в отличной форме начал новый сезон, выиграв четыре из своих пяти матчей в Премьер-Лиге, включая нашумевшую победу 1:3 в гостях у "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.



- Прежде АЕК и "Брайтон" еще никогда не играли друг против друга.



- "Брайтон" также никогда не играл против команд из Греции, но АЕК 12 раз противостоял представителям английского футбола (3 победы, 9 поражений).



- АЕК проиграл пять из шести последних матчей в Лиге Европы.



- АЕК потерпел только два поражения в 13 последних выездных матчах в Лиге Европы.



- "Брайтон" забивал минимум трижды в четырех из пяти своих матчей в новом сезоне, а также в четырех из пяти пропускал ровно по одному голу.



В лазарете "Брайтона" остаются Первис Эступиньян, Солли Марч и Хулио Энсисо. Все трое пропустили выезд к "Юнайтед".



ВЕСТ ХЭМ — БАЧКА-ТОПОЛА 22:00



В отличие от "Ливерпуля" и "Брайтона", "Вест Хэм" получил свой билет в Лигу Европы не через Премьер-Лигу. "Молотобойцы" удостоились этой чести благодаря тому, что выиграли Лигу Конференций в прошлом сезоне, одолев "Фиорентину" в финале.



"Вест Хэм" весьма уверенно стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, тремя победами из пяти возможных показав, что не собирается сражаться за выживание после потери своего капитана Деклана Райса.



- Это будет первый матч между "Вест Хэмом" и "Бачка-Топола".



- Прежде "Вест Хэм" еще никогда не встречался с командами из Серии, как и "Бачка-Топола" — с командами из Англии.



- "Вест Хэм" проиграл четыре из семи последних матчей в Лиге Европы.



- "Бачка-Топола" может похвастать четырьмя победами подряд, включая три "сухие".



- "Вест Хэм" не потерпел ни одного поражения на пути к своему триумфу в Лиге Конференций, не сумев выиграть только один из 15 матчей.



Полузащитник "Вест Хэма" Хулиан Альварес пропускает этот матч из-за дисквалификации. Мохаммед Кудус может впервые появиться в стартовом составе команды Дэвида Мойеса.