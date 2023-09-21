Артета: "Это был красивый вечер"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что он был преисполнен эмоций во время победного матча Лиги Чемпионов против ПСВ.

В среду вечером "Арсенал" сыграл свой первый матч в Лиге Чемпионов с 2017 года, одержав сверхуверенную победу со счетом 4:0.



Артета, для которого этот матч стал первым в тренерской карьере в Лиге Чемпионов, пытался не подавать виду, но внутри испытывал бурные эмоции.



"Это был красивый вечер после столь долгого перерыва".



"Мы хотели показать правильную игру, чтобы одержать победу в матче. Было замечательно увидеть эту атмосферу и услышать музыку Лиги Чемпионов".



"Каждый был немного эмоционален до матча. Думаю, мы были исключительно хороши в обеих штрафных сегодня. Думаю, это и стало разницей сегодня".



"Да, я был эмоционален. Я был по-настоящему взволнован. Я хотел контролировать свои эмоции и не показывать их чересчур, но я был по-настоящему взволнован".



"Это приключение началось в прошлом году, когда мы заслужили право быть в этом соревновании, где нам как клубу и место. Теперь мы должны дать такой результат, который необходим, чтобы остаться на этом уровне", — цитирует Артету The Independent.