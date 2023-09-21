Клопп: "Мы лучше готовы к Лиге Европы, чем в прошлый раз"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что на сей раз его команда лучше готова к Лиге Европы, чем в его первый сезон в клубе.

Выезд к ЛАСКу в четверг станет первым матчем "Ливерпуля" в Лиге Европы с поражения от "Севилье" в финале в 2016 году.



Защитник Джо Гомес — единственный из нынешнего состава "Ливерпуля" игрок, который имеет опыт игры за "красных" в Лиге Европы, однако Клопп чувствует, что его команда отлично готова попытаться завоевать этот трофей.



"Мы здесь, чтобы сражаться, а не давать возможности другим".



"Думаю, в мой первый год Лига Европы — это было слегка чересчур для нас, пока мы не добрались до финала. Нам приходилось летать в Россию, играть на замерзшем поле в Сьоне".



"То была другая команда. Мы не были готовы, но каким-то образом мы продвигались вперед. Я не думаю, что мы были так уж хороши до четвертьфинала, полуфинала".



"Сейчас другое время, другая команда. Мы лучше готовы. Мы больше наслаждаемся своим участием здесь, потому что в прошлый раз мы не имели понятия, чего нам ожидать".



"Мы должны быть мотивированы, и мы в восторге от того, что играем в Лиге Европы. Я не смотрел Лигу Чемпионов на этой неделе и не скучаю по гимну", — цитирует Клоппа Evening Standard.