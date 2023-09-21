Тен Хаг заявил, что вся команда ответственна за поражение в Мюнхене

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что поражение 4:3 от "Баварии" является коллективной ответственностью команды.

В среду вечером "Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения, ответственность за которое на себя взял голкипер "красных дьяволов" Андре Онана.



Однако Тен Хаг не собирается делать Онана единственным виновником проигрыша. Во-первых, "Юнайтед" забил три гола, а во-вторых, в эпизоде с первым пропущенным мячом Лерой Сане получил слишком много свободы при ударе.



"Хорошо, что он сделал это (признал свою ошибку), но дело в команде. Ошибки могут случаться, но вам нужно отвечать как команда".



"Когда вы забиваете три гола, а один игрок совершает ошибку, на ошибке не стоит зацикливаться. Всегда нужно отвечать, и сегодня вечером мы показали это. Ты должен оставаться в игре и продолжать идти вперед, несмотря на ошибки".



"Первые 25 минут мы были лучше, чем "Бавария". Затем они так забили этот гол. Это не только на Андре — посмотрите, как легко продвигается Сане. Это вопрос твоей целеустремленности. Нельзя позволять так легко проходить. Мы должны пересечь эту черту, чтобы стать непобедимыми как команда и выигрывать матчи, и это начинается здесь", — цитирует Тен Хага Sky Sports.