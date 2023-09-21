Клопп: "Я не был накачан наркотиками, когда подписывал контракт с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично подтвердил, что не оставит мерсисайдский клуб ради работы со сборной Германии.

Ранее в сентябре агент Клоппа уже опровергал слухи о том, что Юрген может возглавить сборную своей страны вместо уволенного Ханси Флика.



В преддверии матча Лиги Европы против ЛАСКа насчет своего будущего высказался и сам Клопп. Юрген не готов бросить свою работу на полпути.



"Мы строим "Ливерпуль" 2.0 здесь, и мы хотим снова идти в атаку, а не просто смотреть, как долго мы еще сможем продержаться. Я предан "Ливерпулю".



"Мое сердце здесь, в "Ливерпуле". Ты не можешь просто отсечь эти восемь лет. Насколько я помню, я подписал контракт здесь, и в тот момент я не был накачан наркотиками, не был связан, и мне не пришлось ставить подпись своим ртом".



"Это было решение на основе свободной воли. Поэтому работа со сборной мне не подходит", — цитирует Клоппа talkSPORT.