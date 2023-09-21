Онана: "Проиграли "Баварии" из-за меня"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана взял на себя полную ответственность за поражение 4:3 от "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Пропуская в среднем по два гола в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, в среду вечером Онана перевыполнил свою норму вдвое.



Онана, приглашенный минувшим летом из "Интера" за 47.2 млн. фунтов на место Давида Де Хеа, пропустил в Мюнхене четыре гола, включая первый, где налицо грубейшая ошибка Андре.



После матча 27-летний камерунец сам запросил интервью и назвал себя единственным виновником поражения.



"Сложно проигрывать таким образом. Мы очень хорошо начали, но после моей ошибки мы утратили контроль над игрой".



"Это сложная ситуация для нас и для меня, поскольку я подвел команду. Команда была действительно хороша, и именно из-за меня мы не выиграли этот матч".



"Я доволен, как потрудилась команда, но нам нужно двигаться дальше — такова жизнь голкипера. Сегодня мы не одержали победу из-за меня".



"То был их первый удар в створ, и я совершил ошибку. Из-за этой ошибки команда оказалась в положении проигрывающей стороны. Я должен извлечь урок, быть сильным и не зацикливаться на этом, хотя это непростая ситуация. Я доволен, как команда пыталась отыграться. Мы сражались до конца".



"Я должен многое доказать. Я начал в Манчестере не так хорошо и не так, как хотел. Сегодня я сыграл один из своих худших матчей".



"Это сложно, потому что мы являемся большим клубом, который хочет выиграть все. Это была хорошая возможность реабилитироваться после недавних результатов. Это тяжелое время, мы должны сплотиться и продолжать упорно трудиться", — сообщил Онана TNT Sports.