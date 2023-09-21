"Арсенал" на классе разобрался с ПСВ

"Арсенал" отпраздновал свое возвращение в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва домашней победой на классе над ПСВ — 4:0.

Давид Райя остался на воротах "канониров" относительно победы 0:1 над "Эвертоном". Кай Хаверц, Леандро Троссард и Габриэль Жезус внедрились в стартовый состав.



Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. Это случилось уже на восьмой минуте, когда Мартин Эдегор нанес удар с края штрафной, а Букайо Сака сыграл на добивании после сейва голкипера ПСВ — 1:0.



После пропущенного гола гости попытались нащупать мяч и даже провели несколько атак. Как показалось, "Арсенал" занял выжидательную позицию.



На 20-й минуте пружина контратак "канониров" распрямилась, и Троссард с подступов к штрафной нанес бильярдный удар в нижний угол ворот — 2:0.



"Арсенал" чувствовал себя предельно уверенно и играл в свое удовольствие. На 38-й минуте счет стал крупным. Троссард с левого край штрафной верхом перевел мяч на свободного Жезуса, который технично остановил снаряд и сильным ударом прошил голкипера — 3:0.



Во втором тайме атаки хозяев слегка притупились, но их превосходство по-прежнему не вызывало никаких вопросов.



На 70-й минуте Эдегор, убрав соперника в сторону, нанес дальний удар с левой ноги и поразил нижний угол ворот — 4:0. На этом игра практически закончилась.



"Арсенал" явно соскучился по Лиге Чемпионов. К огромному желанию добавилось значительное преимущество в классе, что вылилось в сверхуверенную победу.



"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 4:0 (3:0)



Голы: Сака 8, Троссард 20, Жезус 38, Эдегор 70.



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу 58), Эдегор, Райс (Жоржиньо 76), Хаверц, Сака (Виейра 69), Жезус (Смит-Роу 69), Троссард (Нелсон 58).



ПСВ: Бенитес, Тезе, Белла-Кочап (Рамальо 76), Боскальи, Дест, Схаутен, Верман, Бакайоко (Лосано 66), Сайбари (Тилльман 66), Ланг (Вертессен 76), Де Йонг (Пепи 90).



Предупреждения: Уайт — Боскальи, Тилльман, Схаутен.