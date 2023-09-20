Сунесс: "Погба — ленивый придурок"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс назвал бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба "ленивым придурком".

Сунесс был одним из самых ярых критиков Погба в период выступлений Поля за "Юнайтед" с 2016 по 2022 год.



У Сунесса нет сомнений насчет таланта Погба, однако Грэм убежден, что лень помешала французу, который недавно попался на допинге, реализовать свой потенциал.



"Он крайне талантливый молодой человек. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив".



"Вспомните, как он привык исполнять пенальти в свое время. Он пытался стать звездой шоу. Если он ленив в матчах, значит он ленив в тренировках, и если ты не можешь разобраться с ним, как можно что-либо требовать от остальных?"



"Думаю ли я, что моя критика Погба была несправедливой? Нет, ни на наносекунду. Он ленивый придурок", — цитирует Сунесса Daily Mirror.