"Челси" близок к привлечению инвестиций от Ares Management

"Челси" близок к сделке по привлечению 500 миллионов долларов (404 млн. фунтов) от американской инвестиционной фирмы Ares Management.

С момента, как Тодд Бели и партнеры приобрели "Челси" в мае 2022, траты лондонского клуба на трансферы превысили 1 млрд. фунтов.



Перед "Челси" стоит еще ряд затратных задачи помимо укрепления своего состава. Это и реконструкция базы в Кобхэме, и перестройка стадиона "Стэмфорд Бридж", и создание сети дочерних клубов по всему миру.



Как сообщает ESPN, владельцы "Челси" категорически отрицают какие-либо проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, однако для выполнения перечисленных выше задач клуб решил привлечь инвестиции со стороны.



Советником Ares является бывший директор "Челси" Майк Форд, и он играет ключевую роль в сделке, которая находится на пороге согласования.



Ares была основана в 1997 году и базируется в Лос-Анджелесе. У фирмы более 2,500 сотрудников, а в прошлом году она заработала 2.5 млрд. фунтов.