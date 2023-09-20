Александер-Арнольд надеется сыграть с "Вест Хэмом"

Крайний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд надеется вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.

24-летний Александер-Арнольд не ездил в сборную Англии во время недавнего международного перерыва, а также пропустил победу "Ливерпуля" 1:3 над "Вулверхэмптоном" в минувший уикенд. Причиной этому стала травма задней поверхности бедра Трента.



Александер-Арнольд не попал в число 23 игроков, которых главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп взял с собой в Австрию на матч Лиги Европы против ЛАСКа в четверг.



Как сообщает The Athletic, Александер-Арнольд не мог тренироваться с командой в среду, занимаясь по индивидуальной программе. Однако "красные" ожидают, что Трент сможет принять участие в воскресном матче на "Энфилде".



За исключением упомянутого выезда на "Молинью", Александер-Арнольд выходил в стартовом составе на все матчи "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги.