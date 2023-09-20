Артета: "Арсенал" заслуживает быть в Лиге Чемпионов"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клубу положено выступать в Лиге Чемпионов.

В среду вечером, сыграв против ПСВ, "Арсенал" проведет свой первый матч Лиги Чемпионов с 2017 года.



Артета испытывает сильные эмоции в преддверии этого важного для клуба и себя лично события. Микель убежден, что "Арсенал" должен регулярно выступать в Лиге Чемпионов.



"Я бы сказал, что испытываю гордость и волнение. Прошло много времени, когда клуб последний раз выступал в этом соревновании, и это будет впервые для меня как для тренера".



"Мы стремились к этому и сражались за это, и теперь мы это получили. Теперь нам нужно извлечь максимум из этого, и это начинается для нас дома".



"Каждый раз, когда я смотрел Лигу Чемпионов без нас, это было тяжелое ощущение. Этот клуб заслуживает быть в Лиге Чемпионов, и в своей работе я обязан выводить этот клуб на поздние стадии больших соревнований и сражаться за победу в них", — цитирует Артету Sky Sports.