Сульшер: "Игроки МЮ были не так хороши, как себя воспринимают"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал поведение некоторых игроков в период своей работы на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" отказался от услуг Сульшера, своего бывшего игрока, в ноябре 2021, после почти трех лет сотрудничества.



Следующий постоянный наставник "Юнайтед" в лице Эрика Тен Хага заявил, что в клубе не было "хорошей культуры", когда он взялся за работу, и Сульшер вынужден согласиться, что некоторые игроки оказались со вздорным характером.



"Некоторые были не так хороши, как они себя воспринимают. Я не буду называть имена, но я был очень расстроен, когда пара игроков отказались от возможности стать капитаном. Я также был расстроен, когда другие сказали, что не будут играть или тренироваться, потому что они хотят уйти".



"Когда у тебя есть коллектив, то необходимо, чтобы каждый стремился в едином направлении. Когда у вас что-то не получается, то можно видеть, как эго некоторых игроков обнаруживает себя".



"Я знаю, через что сейчас проходит Тен Хаг. Это работа мечты, но это сложная работа. Тебе приходится взаимодействовать людьми, и у них всех свои проблемы и бэкграунды — это не компьютерная симуляция".



"Но большинство — это хорошие профессионалы, которые хотят быть успешны. Некоторые думают прежде всего о себе, но большинство думает о клубе", — сообщил Сульшер The Athletic.