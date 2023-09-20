Перишич получил травму крестообразных связок колена

Вингер Иван Перишич, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Тоттенхэм", получив травму крестообразных связок колена.

Эта беда приключилась с Перишичем на тренировке, причем "Тоттенхэм" уточняет, что Иван травмировался без физического контакта с кем-либо.



Теперь Перишичу предстоит операция на своем правом колене, и BBC ожидает, что 34-летний игрок сборной Хорватии уже не выйдет на футбольное поле в этом сезоне.



Контракт Перишича с "Тоттенхэмом" истекает как раз в конце этого сезона, поэтому высока вероятность, что выход на замену против "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд так и останется последним матчем Ивана за "шпор".



Перишич представляет "Тоттенхэм" после своего перехода из "Интера" свободным агентом летом 2022. В прошлом сезоне Иван забил один гол и отдал восемь результативных передач в Премьер-Лиге.