Сульшер признал, что возвращение Роналду в МЮ было ошибкой

Оле Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что возвращение нападающего Криштиану Роналду было ошибкой для "красных дьяволов".

Летом 2021 Сульшер приобрел Роналду, которому на тот момент было 35, у "Ювентуса", и Криштиану отметил свое возвращение в "Юнайтед" дублем против "Ньюкасла".

Роналду успел отличиться девять раз, прежде чем Сульшер потерял свою работу. Приход Криштиану лишил команду баланса, и в итоге Оле Гуннар пожалел о том трансфере.

"То было решение, от которого было очень сложно отказаться, и я чувствовал, что мы должны его принять, но оказалось, что это ошибка".

"Это выглядело таким правильным, когда он перешел, и фанаты чувствовали это в том матче против "Ньюкасла", когда "Олд Траффорд" ревел. Он оставался одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным", — сообщил Сульшер The Athletic.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2023 16:00

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  1. pakhrudinov 20.09.2023 16:11 # pakhrudinov
    а почему команда потеряла баланс? может потому что ты хреновый тренер?

    (ответить)

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