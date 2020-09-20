Сульшер признал, что возвращение Роналду в МЮ было ошибкой

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что возвращение нападающего Криштиану Роналду было ошибкой для "красных дьяволов".

Летом 2021 Сульшер приобрел Роналду, которому на тот момент было 35, у "Ювентуса", и Криштиану отметил свое возвращение в "Юнайтед" дублем против "Ньюкасла".



Роналду успел отличиться девять раз, прежде чем Сульшер потерял свою работу. Приход Криштиану лишил команду баланса, и в итоге Оле Гуннар пожалел о том трансфере.



"То было решение, от которого было очень сложно отказаться, и я чувствовал, что мы должны его принять, но оказалось, что это ошибка".



"Это выглядело таким правильным, когда он перешел, и фанаты чувствовали это в том матче против "Ньюкасла", когда "Олд Траффорд" ревел. Он оставался одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным", — сообщил Сульшер The Athletic.