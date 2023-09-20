"Юнайтед" пытался купить Фергюсона летом

"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона еще минувшим летом, но предложение "красных дьяволов" было отклонено.

Напомним, в прошлом месяце "Юнайтед", наконец, обзавелся нападающим, купив 20-летнего Расмуса Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.



По информации ESPN, перед этим "Юнайтед" пытался заполучить не только Харри Кейна, который в итоге сменил "Тоттенхэм" на "Баварию", но и Фергюсона.



"Юнайтед" даже выразил готовность заплатить 50 млн. фунтов за 18-летнего ирландца, но "Брайтон" лишь "высмеял" это предложение клуба с "Олд Траффорд".



Очевидно, "Брайтон" оценивает Фергюсона, недавно отметившегося хет-триком против "Ньюкасла", гораздо дороже, и отклоненное предложение "Юнайтед" — лишь первое свидетельство интереса больших клубов к Эвану.