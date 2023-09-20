Анонс матча "Арсенал" — ПСВ

В среду вечером "Арсенал" проведет свой первый домашний матч в Лиге Чемпионов с марта 2017, сыграв против ПСВ.

В концовке прошлого сезона "Арсенал" уступил титул Премьер-Лиги, однако некоторым утешением для "канониров" стало возвращение в элитный европейский турнир после продолжительного перерыва.



"Мы сражались ради этого. Я сам сыграл несколько матчей Лиги Чемпионов за этот клуб, и у меня остались красивые воспоминания насчет них", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.



В ближайшее воскресенье "Арсеналу" предстоит сыграть против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге, поэтому Артете предстоит подумать, как правильно распределить силы.



- "Арсенал" забил только три гола в четырех домашних матчах против ПСВ в еврокубках.



- "Арсенал" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 11 последних матчах на "Эмирейтс".



- "Арсенал" еще не потерпел ни одного поражения в новом сезоне.



- ПСВ не знает поражений уже 26 матчей кряду во всех соревнованиях.



- В каждом из восьми своих последних матчей с учетом всех соревнований ПСВ забивал минимум дважды.



Нападающий Габриэль Мартинелли не поможет "Арсеналу" из-за травмы, полученной против "Эвертона" на выходных. Еще одной потерей "канониров" является полузащитник Мохамед Эльнени. Артете вновь предстоит сделать выбор на последнем рубеже между Аароном Рамсдейлом и Давидом Райей.



Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур

"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз