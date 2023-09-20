Сульшер хотел купить Райса, Беллингема, Кайседо, Кейна и Холанда в МЮ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар назвал пять игроков, которых он хотел пригласить в клуб с "Олд Траффорд".





Сульшер заступил на тренерский мостик "Юнайтед" в декабре 2018, продержавшись там чуть менее трех лет.



В период работы норвежского специалиста "ЮНайтед" совершил ряд крупных приобретений, включая Харри Магуайра, Бруну Фернандеша и Джейдона Санчо.



В то же время Сульшеру не удалось заполучить ряд игроков, включая звезд сборной Англии в лице Деклана Райса и Харри Кейна.



"Мы не смогли купить игроков, которых я называл клубу".



"Кого я особенно хотел купить? Эрлинга Холанда, еще до его дебюта в Зальцбурге. Деклана Райса, который бы не стоил так много, как этим летом".



"Мы обсуждали Мойсеса Кайседо, но чувствовали, что нам нужны игроки для здесь и сейчас. "Брайтон" очень хорош в перепродаже иностранных игроков после того, как они осваиваются в течение полутора лет. В "Юнайтед" у тебя нет такой роскоши, и это стоило клубу многих игроков".



"Мы отчаянно хотели Джуда Беллингема — он игрок "Манчестер Юнайтед" по духу, но я уважаю его выбор в пользу Дортмунда. Наверное, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Ван-Биссаку, Дэна Джеймса и Джейдона (Санчо). Эти молодые игроки готовы перейти в команду, которая не была на 100 процентов в порядке, когда я взялся за работу".



"Я бы без колебаний купил Кейна, и насколько мне известно, он хотел перейти. Но бюджет клуба это не позволял из-за финансовых ограничений после COVID-19. У нас не было неограниченных ресурсов", — сообщил Сульшер The Athletic.