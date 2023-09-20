Анонс матча "Бавария" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" возвращается в Лигу Чемпионов и в первом туре группового этапа сразится на выезде с "Баварией".

В минувший уикенд "Юнайтед" проиграл дома "Брайтону" со счетом 1:3, оформив свое третье поражение в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Сейчас "красные дьяволы" занимают только 13-е место в своем чемпионате, пропустив уже 10 голов — лишь "Вулверхэмптон" и "Бернли" больше.



Вот в такой форме "Юнайтед" подходит к противостоянию с "Баварией", которая при помощи капитана сборной Англии Харри Кейна набрала 10 из 12 возможных очков в новом сезоне Бундеслиги.



"Мы не чувствуем, что нам нужна перезагрузка. Мы в процессе. Периодами мы играем в очень хороший футбол, хотя и ниже наших уровней. Мы должны требовать от себя стабильности, нам нужно проявлять себя 90+ минут", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг.



- Прежде "Бавария" и "Юнайтед" противостояли друг другу 11 раз, все 11 — в Лиге Чемпионов. У "дьяволов" две победы, включая легендарный "камбэк" в финале 1999 года, против четырех у соперника.



- "Бавария" не проиграла ни одного из пяти последних домашних матчей против "Юнайтед" (3 победы, 2 ничьи).



- Предыдущий раз эти команды встречались в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2013/14, когда "Бавария" победила 4:2 по сумме двух матчей.



- "Бавария" потерпела лишь одно поражение в 10 последних матчах Лиги Чемпионов, а дома не проигрывает в соревновании уже 10 поединков кряду, в шести из них даже не пропустив.



- У "Юнайтед" только одна победа в пяти последних матчах Лиги Чемпионов, как и в шести последних выездных поединках в этом соревновании.



В среду вечером "Юнайтед" рискует недосчитаться из-за травм сразу 12 игроков первой команды, включая Харри Магуайра. Рафаэль Варан и Мейсон Маунт уже возобновили тренировки, но в Мюнхен не полетели.



Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур

"Бавария" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз