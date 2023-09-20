Анонс матча "Бавария" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" возвращается в Лигу Чемпионов и в первом туре группового этапа сразится на выезде с "Баварией".
В минувший уикенд "Юнайтед" проиграл дома "Брайтону" со счетом 1:3, оформив свое третье поражение в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.
Сейчас "красные дьяволы" занимают только 13-е место в своем чемпионате, пропустив уже 10 голов — лишь "Вулверхэмптон" и "Бернли" больше.
Вот в такой форме "Юнайтед" подходит к противостоянию с "Баварией", которая при помощи капитана сборной Англии Харри Кейна набрала 10 из 12 возможных очков в новом сезоне Бундеслиги.
"Мы не чувствуем, что нам нужна перезагрузка. Мы в процессе. Периодами мы играем в очень хороший футбол, хотя и ниже наших уровней. Мы должны требовать от себя стабильности, нам нужно проявлять себя 90+ минут", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг.
- Прежде "Бавария" и "Юнайтед" противостояли друг другу 11 раз, все 11 — в Лиге Чемпионов. У "дьяволов" две победы, включая легендарный "камбэк" в финале 1999 года, против четырех у соперника.
- "Бавария" не проиграла ни одного из пяти последних домашних матчей против "Юнайтед" (3 победы, 2 ничьи).
- Предыдущий раз эти команды встречались в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2013/14, когда "Бавария" победила 4:2 по сумме двух матчей.
- "Бавария" потерпела лишь одно поражение в 10 последних матчах Лиги Чемпионов, а дома не проигрывает в соревновании уже 10 поединков кряду, в шести из них даже не пропустив.
- У "Юнайтед" только одна победа в пяти последних матчах Лиги Чемпионов, как и в шести последних выездных поединках в этом соревновании.
В среду вечером "Юнайтед" рискует недосчитаться из-за травм сразу 12 игроков первой команды, включая Харри Магуайра. Рафаэль Варан и Мейсон Маунт уже возобновили тренировки, но в Мюнхен не полетели.
Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур
"Бавария" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
20.09.2023 11:00
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Последние комментарии:
Следующая цель Иреван! Ин Ша Аллах!
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Украина с Арменией!!!
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Сегодня манки шлюхи из вонючего трахфорда будут сосать по полной у немцев пхехехехехехехехехех
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Больше всего поражает реакция шерстяного долбаеба на Вагифе, который как сидел в Москве, так и останется сидеть эта обезьяна и тихо ненавидеть. Сдался ему этот Карабах)
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площадь арцаха 4 403
армении 29 743
азербайджана 86 600
крыма 27 000
трусливые азеры радуются победы над безоружным арцахом)) 6ля, без одобрения турецкого уе6ана даже не рыпались шакалы трусливые
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Информационный штаб Нагорного Карабаха:
Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений армянской армии из зоны развертывания российского миротворческого контингента.
Армия обороны Нагорного Карабаха будет полностью разоружена, вооружения и тяжелую технику выведут с территории непризнанной республики для скорейшей утилизации.
Реинтеграция, а также обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться в Евлахе 21 сентября на встрече представителей армянского населения и центральных властей Азербайджана.
ЯШАСЫН АЗЕРБАЙДЖАН!
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Армян выкинули на помойку, красиво
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Бля как ормян обоссали ухаххаха
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> Предыдущий раз эти команды встречались в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2013/14, когда "Бавария" победила 4:2 по сумме двух матчей.
эх, та пушка страшная от эвра((
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Шансы конечно далеко не в пользу МЮ. Но всяко может быть. Пора бы нахлобучить Баварку и Тухеля, а заодно и Кейна.
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Хотел бы я остаться в этом гоуне человеком.
Это не копипаст, а моё.
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А тем временем Зеля нарядил свою жену в униформу в стиле милитари, взял толпу массовки из "ветеранов" и полетел на свои очередные гастроли в США с новой программой попрошайнического стендапа. Там, кстати, ему уже ничего не обещают, а требуют отчёта за уже полученное.
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Украина судится с Польшой по запрету ввоза зерна. На этом фоне отменена встреча Дуды и Зеленского.
«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — сказал Дуда, комментируя недовольство Украины из-за решения Польши запретить ввоз украинской сельхозпродукции.
Не долго братики братались)
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Юнайтед победит. Просто победит.
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Нас ожидает немецкая порнушка, в главных ролях манкунианские потаскушки, болельщики абсолютно е6анутого футбольного клуба «Щленще» будут сглатывать. Не пропустите.
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Пока на фланге Челси бегают Пудрик , Хадсон Обои уже в первом же матче тащит Форест)
фил зе диференс ахахах за 3 ляма отдали топарика!!!
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хах чет лол бля ору ы
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