Тен Хаг не жалеет, что не подписал Кейна

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не жалеет об упущенной возможности приобрести нападающего Харри Кейна.

В среду вечером "Юнайтед" проведет выездной матч Лиги Чемпионов против "Бавария", которая и приобрела Кейна минувшим летом у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов.



Тен Хаг предпочел 30-летнему Кейну более молодой и доступный вариант в лице 20-летнего Расмуса Хейлунда, и Эрик ничуть не жалеет о своем выборе.



"Жалею ли я, что не подписал Харри Кейна? Нет".



"Мы уже обсуждали это в Сан-Диего (в предсезонный период), поэтому я не думаю, что нам следует повторять сказанное".



"Я доволен Расмусом. Разумеется, он был травмирован в первых матчах, но он сыграл против "Арсенала" и затем вышел (против "Брайтона") в старте".



"Конечно, нам все еще нужно интегрировать его в команду, но вы можете видеть, что он является большим талантом, он будет делать вклад в нашу игру, насчет чего мы вполне уверены", — цитирует Тен Хага talkSPORT.