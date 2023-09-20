Гвардиола: "Сити" в беде из-за травм"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда оказалась в беде из-за обилия травм.

Победа 3:1 над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов накануне оказалась омрачена для "Сити" травмой полузащитника Бернарду Силвы. "Горожанам" еще предстоит оценить степень повреждения португальца.



В лазарете "Сити" уже находятся Кевин Де Брюйне, Джон Стоунс, Матео Ковачич и Джек Грилиш, что для Гвардиолы выглядит тревожно.



"Пять наших важных игроков травмированы. Будет сложно выдерживать это на протяжении долгого времени, но что поделать".



"Мы не можем иметь 35 игроков, потому что это создает хаос для клубов и вызывает банкротство".



"К сожалению, Кевин и Джон уже давно не играют. Возможно, вскоре вернется Кова. Джеку нужна еще неделя или 10 дней".



"Мы в беде, но я не собираюсь говорить: "О, у нас много травм". Что есть, то есть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.