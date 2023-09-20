Кейн был готов подождать своего трансфера в МЮ 12 месяцев

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн был готов подождать перехода в "Манчестер Юнайтед" до следующего лета, если бы получил гарантии, что этот трансфер состоится.

В августе 30-летний Кейн сменил "Тоттенхэм", где у него оставался один год по контракту, на "Баварию" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, изначально Кейн хотел перейти в "Юнайтед", и Харри даже был готов подождать 12 месяцев, чтобы следующим летом присоединиться к "красным дьяволам" в качестве свободного агента.

"Юнайтед" не смог позволить себе трансферную стоимость и зарплату Кейна минувшим летом, но и гарантировать Харри, что подпишет его следующим летом, не захотел.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг предпочел потратить остаток своего трансферного бюджета на 20-летнего Расмуса Хейлунда, спустя неделю после перехода которого к "дьяволам" из "Аталанты" за 72 млн. фунтов Кейн улетел в Мюнхен.


Метки Бавария, Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2023 09:00

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  1. closer 20.09.2023 09:27 # closer
    развод
    ставить трансферный рекорд за деда
    в команду которая вымучивает голы
    вообще нет смысла

    (ответить)

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