Тен Хаг чувствует, что еще никогда не выпускал сильнейший стартовый состав МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что за все свое время работы на "Олд Траффорд" ему еще не удавалось выпустить свой сильнейший стартовый состав.
В матче Лиги Чемпионов против "Баварии" в среду вечером Тен Хаг рискует недосчитаться сразу 12 игроков первой команды из-за травм.
Тен Хаг чувствует, что травмы стали перманентной проблемой для "Юнайтед", однако Эрик готов искать решения.
"Про одну вещь можно сказать точно — с начала прошлого сезона у меня, по моему мнению, никогда не было возможности выпустить сильнейший стартовый состав. Всегда были травмы".
"Мы всегда добивались результатов, за исключением текущего периода. Я проходил через это в прошлом и находил выход из ситуации. Ты должен искать решение. Мне нравятся такие ситуации, потому что ты должен выдержать это и знать, что нужно делать, а нужно сосредоточиться на процессе", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
20.09.2023 08:00
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