У "Тоттенхэма" есть опция обратного выкупа Кейна

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви подтвердил, что его клубу принадлежит опция обратного выкупа нападающего "Баварии" Харри Кейна.

В прошлом месяце, перед самым стартом нового сезона, "Тоттенхэм" согласился отпустить Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов.



Во многом это была вынужденная мера для "шпор", которые в противном случае рисковали лишиться капитана сборной Англии через год безо всякой компенсации.



30-летний Кейн покидал "Тоттенхэм" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен, однако Харри, возможно, еще сыграет за "шпор", сообщает Evening Standard.



"У нас есть опция обратного выкупа".



"Я бы хотел поблагодарить Харри за все то, что он сделал для нас. Ему здесь всегда рады — Харри остается очень любимым и ценным членом семьи "Тоттенхэма", и он навсегда в нашей истории", — заявил Леви во время встречи с фанатами "Тоттенхэма" во вторник.