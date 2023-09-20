"Арсенал" присоединился к числу претендентов на Тоуни
"Арсенал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Брентфорда" и сборной Англии Айвена Тоуни.
На текущей неделе Тоуни приступил к тренировкам с "Брентфордом", отбыв половину своей восьмимесячной дисквалификации за нарушение запрета на ставки.
Снова сыграть в футбол 27-летнему англичанину разрешено только в январе 2024, когда у него будет оставаться лишь 18 месяцев по контракту с "пчелами".
Несмотря на свою дисквалификацию, Тоуни вызывает огромный интерес у больших клубов, которые рассматривают Айвена как гарантию голов, результативных передач и физической мощи.
В сезоне Премьер-Лиги 2022/23 Тоуни забил 20 голов и четырежды ассистировал партнерам по "Брентфорду". А до этого, в 2021/22, показатели результативности Айвена составили 12+5.
По информации Daily Mirror, в приобретении Тоуни посреди этого сезона заинтересованы "Челси", "Тоттенхэм", а теперь и "Арсенал", которому явно не хватает прирожденного бомбардира на острие для успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
В январе этого года виды на Тоуни имел "Манчестер Юнайтед", однако после приобретения Расмуса Хейлунда "красные дьяволы" утратили интерес к Айвену.
Ожидается, что "Брентфорд" потребует за Тоуни минимум 60 миллионов фунтов, что является вполне подъемной суммой для всех трех лондонских топ-клубов.
"Он забил 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Конечно, у "Брентфорда" очень хорошая команда, но мы создаем не так много моментов, как команды топ-6 или топ-7. Поэтому мне кажется, он легко будет забивать по 20-25 голов за команду топ-уровня. Думаю, он хладнокровен, у него хороший завершающий удар, первоклассный характер, поэтому я понимаю, почему многие клубы интересуются им", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк в эфире Sky Sports в понедельник.
20.09.2023 06:00
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