"Арсенал" присоединился к числу претендентов на Тоуни

"Арсенал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Брентфорда" и сборной Англии Айвена Тоуни.

На текущей неделе Тоуни приступил к тренировкам с "Брентфордом", отбыв половину своей восьмимесячной дисквалификации за нарушение запрета на ставки.



Снова сыграть в футбол 27-летнему англичанину разрешено только в январе 2024, когда у него будет оставаться лишь 18 месяцев по контракту с "пчелами".



Несмотря на свою дисквалификацию, Тоуни вызывает огромный интерес у больших клубов, которые рассматривают Айвена как гарантию голов, результативных передач и физической мощи.



В сезоне Премьер-Лиги 2022/23 Тоуни забил 20 голов и четырежды ассистировал партнерам по "Брентфорду". А до этого, в 2021/22, показатели результативности Айвена составили 12+5.



По информации Daily Mirror, в приобретении Тоуни посреди этого сезона заинтересованы "Челси", "Тоттенхэм", а теперь и "Арсенал", которому явно не хватает прирожденного бомбардира на острие для успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



В январе этого года виды на Тоуни имел "Манчестер Юнайтед", однако после приобретения Расмуса Хейлунда "красные дьяволы" утратили интерес к Айвену.



Ожидается, что "Брентфорд" потребует за Тоуни минимум 60 миллионов фунтов, что является вполне подъемной суммой для всех трех лондонских топ-клубов.



"Он забил 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Конечно, у "Брентфорда" очень хорошая команда, но мы создаем не так много моментов, как команды топ-6 или топ-7. Поэтому мне кажется, он легко будет забивать по 20-25 голов за команду топ-уровня. Думаю, он хладнокровен, у него хороший завершающий удар, первоклассный характер, поэтому я понимаю, почему многие клубы интересуются им", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк в эфире Sky Sports в понедельник.