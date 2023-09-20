"Арсенал" присоединился к числу претендентов на Тоуни

Айвен Тоуни "Арсенал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Брентфорда" и сборной Англии Айвена Тоуни.

На текущей неделе Тоуни приступил к тренировкам с "Брентфордом", отбыв половину своей восьмимесячной дисквалификации за нарушение запрета на ставки.

Снова сыграть в футбол 27-летнему англичанину разрешено только в январе 2024, когда у него будет оставаться лишь 18 месяцев по контракту с "пчелами".

Несмотря на свою дисквалификацию, Тоуни вызывает огромный интерес у больших клубов, которые рассматривают Айвена как гарантию голов, результативных передач и физической мощи.

В сезоне Премьер-Лиги 2022/23 Тоуни забил 20 голов и четырежды ассистировал партнерам по "Брентфорду". А до этого, в 2021/22, показатели результативности Айвена составили 12+5.

По информации Daily Mirror, в приобретении Тоуни посреди этого сезона заинтересованы "Челси", "Тоттенхэм", а теперь и "Арсенал", которому явно не хватает прирожденного бомбардира на острие для успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В январе этого года виды на Тоуни имел "Манчестер Юнайтед", однако после приобретения Расмуса Хейлунда "красные дьяволы" утратили интерес к Айвену.

Ожидается, что "Брентфорд" потребует за Тоуни минимум 60 миллионов фунтов, что является вполне подъемной суммой для всех трех лондонских топ-клубов.

"Он забил 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Конечно, у "Брентфорда" очень хорошая команда, но мы создаем не так много моментов, как команды топ-6 или топ-7. Поэтому мне кажется, он легко будет забивать по 20-25 голов за команду топ-уровня. Думаю, он хладнокровен, у него хороший завершающий удар, первоклассный характер, поэтому я понимаю, почему многие клубы интересуются им", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк в эфире Sky Sports в понедельник.


Метки Арсенал, Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2023 06:00

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  1. bmw-e34 20.09.2023 08:07 # bmw-e34
    Численность Армении - ~2,7 млн человек
    Численность всех армян - свыше 10 млн человек

    Вопрос: почему эти условные 7 млн армян по всему миру до сих пор ещё не в Карабахе??

    Может после этого спадет иллюзия о том, что во всем виноваты все; бывшие чины Армении, Россия, США, Запад, Украина и т.орговый д.ом.

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  2. bmw-e34 20.09.2023 08:02 # bmw-e34
    В нигерси этого нигрёнка

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  3. zaeba1l 20.09.2023 07:34 # zaeba1l
    В город Ладан-на-Темзе
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  4. liverpo0ol 20.09.2023 07:23 # liverpo0ol
    Поздно, самолет улетел

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  5. chelseaaaa 20.09.2023 07:15 # chelseaaaa
    Тоуни перед окном букмекера:
    Тоуни перейдет в лондонский топ клуб: ДА
    Ставлю все)

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  6. sayk2 20.09.2023 06:44 # sayk2
    тоуни в любой заиграет

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  7. arsenverim 20.09.2023 06:42 # arsenverim
    Уже не нужен, поезд уехал

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