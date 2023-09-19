Терри хочет стать совладельцем "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри заинтересован в приобретении доли в лондонском клубе.

По информации The Telegraph, нынешний владелец "Челси" Тодд Бели открыт к инвестициям, которые могут быть направлены на строительство нового стадиона вместо "Стэмфорд Бридж", реконструкцию тренировочной базы в Кобхэме и расширение сети дочерних клубов.



42-летний Терри, который сейчас трудится в академии "Челси" в рамках частичной занятости, представляет группу инвесторов, претендующих на долю в 10 процентов.



Свое предложение о покупке доли в "Челси" Терри и партнеры собираются сделать с помощью онлайн-платформы PrimaryBid, основателем и руководителем которой является держатель сезонного абонемента "синих" Ананд Самбасиван.



Отметим, что это уже не первый раз, когда Терри пытается стать совладельцем "Челси". В 2022 году Джон представлял консорциум True Blue, который пытался составить конкуренцию Бели за право купить лондонский клуб у Романа Абрамовича.