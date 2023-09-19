Терри хочет стать совладельцем "Челси"

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри заинтересован в приобретении доли в лондонском клубе.

По информации The Telegraph, нынешний владелец "Челси" Тодд Бели открыт к инвестициям, которые могут быть направлены на строительство нового стадиона вместо "Стэмфорд Бридж", реконструкцию тренировочной базы в Кобхэме и расширение сети дочерних клубов.

42-летний Терри, который сейчас трудится в академии "Челси" в рамках частичной занятости, представляет группу инвесторов, претендующих на долю в 10 процентов.

Свое предложение о покупке доли в "Челси" Терри и партнеры собираются сделать с помощью онлайн-платформы PrimaryBid, основателем и руководителем которой является держатель сезонного абонемента "синих" Ананд Самбасиван.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Терри пытается стать совладельцем "Челси". В 2022 году Джон представлял консорциум True Blue, который пытался составить конкуренцию Бели за право купить лондонский клуб у Романа Абрамовича.


Метки Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 438

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 20.09.2023 00:35 # tursa
    вкладываться в челси как бросать деньги в черную дыру

    (ответить)

  2. skydreams 19.09.2023 23:08 # skydreams
    Красава Джон! Немного не хватало, так на автографах добил. Не зря экономику изучал в Португалии, учитесь лошки!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: