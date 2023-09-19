"Арсенал" возьмет старт в Лиге Чемпионов без Мартинелли

Нападающий Габриэль Мартинелли пропустит старт "Арсенала" в Лиге Чемпионов и рискует не вернуться даже к дерби против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.

Мартинелли получил травму мышечного характера в первом тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшее воскресенье (0:1).



Мартинелли остается под наблюдением медицинского штаба "Арсенала", но уже сейчас понятно, что 22-летний бразилец не выйдет на поле "Эмирейтс" против ПСВ в среду вечером.



"Он что-то почувствовал в задней поверхности бедра, и нам нужно провести ряд дополнительных тестов, чтобы определить степень повреждения".



"Но матч завтра он точно пропустит. Что касается дерби, то мы пока не знаем".



"Как я и сказал, нам нужно провести дополнительные тесты, а там станет видно", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.



Помимо Мартинелли, еще одной потерей "канониров" является полузащитник Мохамед Эльнени, но тот находится в завершающей фазе своей реабилитации после травмы колена и может вернуться до конца сентября.