"Ньюкасл" выстоял в гостях у "Милана"

Рафаэл Леау "Ньюкасл" набрал свое первое очко в Лиге Чемпионов, отстояв ничью 0:0 в гостях у "Милана".

Относительно победы 1:0 над "Брентфордом" на выходных в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Это Сандро Тонали, Джейкоб Мерфи и Александер Исак появились вместо Эллиота Андерсона, Харви Барнса и Каллума Уилсона.

"Милан" присмотрелся к сопернику в начале матча и довольно скоро заиграл очень смело. На 14-й минуте голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп отразил дальний выстрел Томмазо Побеги и удар головой с острого угла Самюэля Чуквуэзе.

Хозяева продолжили создавать моменты, одним из которых стал удар головой с отскоком от газона Тео Эрнандеса — Поуп по-прежнему был надежен.

Взяв небольшую паузу, "россонери" вновь принялись пристреливаться. На 34-й минуте только Мерфи остановил мяч на линии своих ворот.

"Ньюкасл" не создал ни одного момента в первом тайме, но каким-то чудом смог сохранить свои ворота на замке.

Во втором тайме "сороки" отодвинули игру от своих ворот, но в атаке по-прежнему были беззубы. Поуп, наконец, смог перевести дух.

Ближе к концу матча "Милан" активизировался и стал подвергать соперника давлению, но "Ньюкасл" уверенно выстоял.

Уже в компенсированное время Шон Лонгстафф едва не вырвал победу для "сорок", но его дальний удар был парирован голкипером.

"Милан" имел подавляющее преимущество в первом тайме и заслуживал открыть счет. Однако "россонери" своими моментами не воспользовались, а во втором тайме "Ньюкасл" значительно добавил, хотя и не в атаке.

"Милан" (Италия) — "Ньюкасл" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Милан": Меньян (Спортьелло 81), Калабрия (Флоренци 45), Томори, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса 72), Крунич, Побега (Рейндерс 61), Чуквуэзе (Пулишич 61), Леау, Жиру.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон 72), Мерфи (Уилсон 63), Исак (Барнс 90), Гордон (Альмирон 63).

Предупреждения: Калабрия, Муса, Крунич, Жиру — Шер.


Метки Лига Чемпионов, Милан, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 21:45

Количество просмотров Просмотров: 815

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 19.09.2023 22:50 # vagifspurs
    Уе1бищный стадион у ПСЖ конечно

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  2. kukuruzko 19.09.2023 22:48 # kukuruzko
    Королей наказали, с бернарду не понял замену

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  3. vagifspurs 19.09.2023 22:46 # vagifspurs
    Кейн завтра будет еб1ать помойку, аминь.

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  4. novocaine 19.09.2023 22:43 # novocaine
    чел с фамилией Чуквуэзе и не в Черносливси, ерунда какая-то

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  5. kukuruzko 19.09.2023 22:34 # kukuruzko
    Феликс с великолепной передачи Осман Паши шлет пенсам очередной привет

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  6. vagifspurs 19.09.2023 22:26 # vagifspurs
    А армяне и без твоих соплей свои проблемы решат, Иран первый союзник там уже, не Россия
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102876/?c=1#c7838105

    Тем временем Иран также признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана


    Как же ору с тупости местных ноулайферов ухехехехехехехеххееххеехехехеххеехех

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  7. gameboy 19.09.2023 22:23 # gameboy
    Чуть не вписался поставить на победу Милана, первый тайм пропустил, а оказывается они бы их и не смогли дожать, если НЮ ещё и прибавил.

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  8. sausage 19.09.2023 22:20 # sausage
    Неужели тут есть кто-то, кроме полторашек, кто смотрит Цервену Звезду, а не ПСЖ-Боруссия?

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  9. wilegend 19.09.2023 22:17 # wilegend
    xG ноль

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  10. bembo 19.09.2023 22:12 # bembo
    Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ, Лавров – сука, а Путин – ху*ло", — вірмени продовжуть мітинги та закликають уряд вийти з ОДКБ

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  11. van-dijk 19.09.2023 22:06 # van-dijk
    Ньюкакл какой-то.

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  12. skydreams 19.09.2023 22:02 # skydreams
    КОЛХОЗНИКИ опозорились по игре, еле еле ноги унесли, Милан избивал бедных как мог, только забить забыли...

    (ответить)

  13. kukuruzko 19.09.2023 21:58 # kukuruzko
    какие охрененные королевские олимпийки

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  14. sausage 19.09.2023 21:55 # sausage
    Армян бомбят, а они митингуют) Да ещё и Россию виноватой делают, типа чё не защищают. А как же совместные учения с США? Обещания выйти из ОДКБ? А как же ратификация Римского статута, влекущее арест Путина при появлении в Армении? Пусть пиндосы и МУС их и защищают, таких политически правильных.

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  15. pepguardiola 19.09.2023 21:52 # pepguardiola
    Состав КОРОЛЕЙ, (Победителей Лиги Чемпионов) на сегодняшний вечер

    31. Ederson Moraes (G)
    09. Erling Haaland
    47. Phil Foden
    02. Kyle Walker
    03. Ruben Dias
    06. Nathan Ake
    21. Sergio Gomez
    16. Rodri
    19. Julian Alvarez
    20. Bernardo Silva
    27. Matheus Nunes

    Запасные игроки:
    11. Jeremy Doku
    18. Stefan Ortega
    24. Josko Gvardiol
    25. Manuel Akanji
    33. Scott Carson
    52. Oscar Bobb
    82. Rico Lewis
    04. Kalvin Phillips

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  16. brown-ale 19.09.2023 21:52 # brown-ale
    Как батя и предсказывал, это ничья. Парням было слегка ссыкотно в первом тайме, но во втором Милан ваще ничего не создал.

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  17. takernotagiver 19.09.2023 21:51 # takernotagiver
    Ньюкасл сильнее. Просто испугался резвого начала от Милана.

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  18. electric 19.09.2023 21:50 # electric
    СУЛТАНЫ!!!

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  19. sausage 19.09.2023 21:49 # sausage
    Не, заголовок должен быть таким: "Кризисный Ньюкасл отобрал очки в гостях у Милана".
    Молодцы, чё.

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  20. narcot 19.09.2023 21:46 # narcot
    Скотобаза




    В «МЮ» обсуждают растущее влияние агента тен Хага Кеса Воса. Его компания участвовала в сделках по Хейлунду и Амрабату, сын тренера «Юнайтед» работает там аналитиком

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