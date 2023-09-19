"Ньюкасл" выстоял в гостях у "Милана"
"Ньюкасл" набрал свое первое очко в Лиге Чемпионов, отстояв ничью 0:0 в гостях у "Милана".
Относительно победы 1:0 над "Брентфордом" на выходных в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Это Сандро Тонали, Джейкоб Мерфи и Александер Исак появились вместо Эллиота Андерсона, Харви Барнса и Каллума Уилсона.
"Милан" присмотрелся к сопернику в начале матча и довольно скоро заиграл очень смело. На 14-й минуте голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп отразил дальний выстрел Томмазо Побеги и удар головой с острого угла Самюэля Чуквуэзе.
Хозяева продолжили создавать моменты, одним из которых стал удар головой с отскоком от газона Тео Эрнандеса — Поуп по-прежнему был надежен.
Взяв небольшую паузу, "россонери" вновь принялись пристреливаться. На 34-й минуте только Мерфи остановил мяч на линии своих ворот.
"Ньюкасл" не создал ни одного момента в первом тайме, но каким-то чудом смог сохранить свои ворота на замке.
Во втором тайме "сороки" отодвинули игру от своих ворот, но в атаке по-прежнему были беззубы. Поуп, наконец, смог перевести дух.
Ближе к концу матча "Милан" активизировался и стал подвергать соперника давлению, но "Ньюкасл" уверенно выстоял.
Уже в компенсированное время Шон Лонгстафф едва не вырвал победу для "сорок", но его дальний удар был парирован голкипером.
"Милан" имел подавляющее преимущество в первом тайме и заслуживал открыть счет. Однако "россонери" своими моментами не воспользовались, а во втором тайме "Ньюкасл" значительно добавил, хотя и не в атаке.
"Милан" (Италия) — "Ньюкасл" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Милан": Меньян (Спортьелло 81), Калабрия (Флоренци 45), Томори, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса 72), Крунич, Побега (Рейндерс 61), Чуквуэзе (Пулишич 61), Леау, Жиру.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон 72), Мерфи (Уилсон 63), Исак (Барнс 90), Гордон (Альмирон 63).
Предупреждения: Калабрия, Муса, Крунич, Жиру — Шер.
19.09.2023 21:45
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Последние комментарии:
Уе1бищный стадион у ПСЖ конечно
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Королей наказали, с бернарду не понял замену
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Кейн завтра будет еб1ать помойку, аминь.
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чел с фамилией Чуквуэзе и не в Черносливси, ерунда какая-то
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Феликс с великолепной передачи Осман Паши шлет пенсам очередной привет
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А армяне и без твоих соплей свои проблемы решат, Иран первый союзник там уже, не Россия
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Источник: http://fapl.ru/posts/102876/?c=1#c7838105
Тем временем Иран также признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Как же ору с тупости местных ноулайферов ухехехехехехехеххееххеехехехеххеехех
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Чуть не вписался поставить на победу Милана, первый тайм пропустил, а оказывается они бы их и не смогли дожать, если НЮ ещё и прибавил.
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Неужели тут есть кто-то, кроме полторашек, кто смотрит Цервену Звезду, а не ПСЖ-Боруссия?
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xG ноль
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Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ, Лавров – сука, а Путин – ху*ло", — вірмени продовжуть мітинги та закликають уряд вийти з ОДКБ
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Ньюкакл какой-то.
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КОЛХОЗНИКИ опозорились по игре, еле еле ноги унесли, Милан избивал бедных как мог, только забить забыли...
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какие охрененные королевские олимпийки
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Армян бомбят, а они митингуют) Да ещё и Россию виноватой делают, типа чё не защищают. А как же совместные учения с США? Обещания выйти из ОДКБ? А как же ратификация Римского статута, влекущее арест Путина при появлении в Армении? Пусть пиндосы и МУС их и защищают, таких политически правильных.
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Состав КОРОЛЕЙ, (Победителей Лиги Чемпионов) на сегодняшний вечер
31. Ederson Moraes (G)
09. Erling Haaland
47. Phil Foden
02. Kyle Walker
03. Ruben Dias
06. Nathan Ake
21. Sergio Gomez
16. Rodri
19. Julian Alvarez
20. Bernardo Silva
27. Matheus Nunes
Запасные игроки:
11. Jeremy Doku
18. Stefan Ortega
24. Josko Gvardiol
25. Manuel Akanji
33. Scott Carson
52. Oscar Bobb
82. Rico Lewis
04. Kalvin Phillips
(ответить)
Как батя и предсказывал, это ничья. Парням было слегка ссыкотно в первом тайме, но во втором Милан ваще ничего не создал.
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Ньюкасл сильнее. Просто испугался резвого начала от Милана.
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СУЛТАНЫ!!!
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Не, заголовок должен быть таким: "Кризисный Ньюкасл отобрал очки в гостях у Милана".
Молодцы, чё.
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Скотобаза
В «МЮ» обсуждают растущее влияние агента тен Хага Кеса Воса. Его компания участвовала в сделках по Хейлунду и Амрабату, сын тренера «Юнайтед» работает там аналитиком
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