"Ньюкасл" выстоял в гостях у "Милана"

"Ньюкасл" набрал свое первое очко в Лиге Чемпионов, отстояв ничью 0:0 в гостях у "Милана".

Относительно победы 1:0 над "Брентфордом" на выходных в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Это Сандро Тонали, Джейкоб Мерфи и Александер Исак появились вместо Эллиота Андерсона, Харви Барнса и Каллума Уилсона.



"Милан" присмотрелся к сопернику в начале матча и довольно скоро заиграл очень смело. На 14-й минуте голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп отразил дальний выстрел Томмазо Побеги и удар головой с острого угла Самюэля Чуквуэзе.



Хозяева продолжили создавать моменты, одним из которых стал удар головой с отскоком от газона Тео Эрнандеса — Поуп по-прежнему был надежен.



Взяв небольшую паузу, "россонери" вновь принялись пристреливаться. На 34-й минуте только Мерфи остановил мяч на линии своих ворот.



"Ньюкасл" не создал ни одного момента в первом тайме, но каким-то чудом смог сохранить свои ворота на замке.



Во втором тайме "сороки" отодвинули игру от своих ворот, но в атаке по-прежнему были беззубы. Поуп, наконец, смог перевести дух.



Ближе к концу матча "Милан" активизировался и стал подвергать соперника давлению, но "Ньюкасл" уверенно выстоял.



Уже в компенсированное время Шон Лонгстафф едва не вырвал победу для "сорок", но его дальний удар был парирован голкипером.



"Милан" имел подавляющее преимущество в первом тайме и заслуживал открыть счет. Однако "россонери" своими моментами не воспользовались, а во втором тайме "Ньюкасл" значительно добавил, хотя и не в атаке.



"Милан" (Италия) — "Ньюкасл" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Милан": Меньян (Спортьелло 81), Калабрия (Флоренци 45), Томори, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса 72), Крунич, Побега (Рейндерс 61), Чуквуэзе (Пулишич 61), Леау, Жиру.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон 72), Мерфи (Уилсон 63), Исак (Барнс 90), Гордон (Альмирон 63).



Предупреждения: Калабрия, Муса, Крунич, Жиру — Шер.