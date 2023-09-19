Бен Доак заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Юный полузащитник "Ливерпуля" Бен Доак заключил новый долгосрочный контракт.

К своим 17 годам Доак сыграл уже шесть матчей за первую команду "Ливерпуля", включая одно появление на замену в новом сезоне Премьер-Лиги, а также вызывается в молодежную сборную Шотландии U-21.



В "Ливерпуле" возлагают большие надежды на Доака, и подтверждением этому стал новый контракт — спустя полтора года после перехода Бена из "Селтика" за 600,000 фунтов.



Добавим, Доак сыграл все пять предсезонных матчей "Ливерпуля", а против "Лестера" даже отметился голом.