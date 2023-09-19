Бен Доак заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Бен Доак Юный полузащитник "Ливерпуля" Бен Доак заключил новый долгосрочный контракт.

К своим 17 годам Доак сыграл уже шесть матчей за первую команду "Ливерпуля", включая одно появление на замену в новом сезоне Премьер-Лиги, а также вызывается в молодежную сборную Шотландии U-21.

В "Ливерпуле" возлагают большие надежды на Доака, и подтверждением этому стал новый контракт — спустя полтора года после перехода Бена из "Селтика" за 600,000 фунтов.

Добавим, Доак сыграл все пять предсезонных матчей "Ливерпуля", а против "Лестера" даже отметился голом.


Метки Доак, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 21:00

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  1. beatles-red 19.09.2023 22:43 # beatles-red
    Бычара тот еще. Техничен, компактен, скоростной

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  2. vagifspurs 19.09.2023 22:30 # vagifspurs
    Какое же у него еб1ло тупое, кстати похож на наркота чем то ухкхехеххехехехеехехех

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  3. electric 19.09.2023 21:47 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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