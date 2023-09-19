Бен Доак заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Юный полузащитник "Ливерпуля" Бен Доак заключил новый долгосрочный контракт.
К своим 17 годам Доак сыграл уже шесть матчей за первую команду "Ливерпуля", включая одно появление на замену в новом сезоне Премьер-Лиги, а также вызывается в молодежную сборную Шотландии U-21.
В "Ливерпуле" возлагают большие надежды на Доака, и подтверждением этому стал новый контракт — спустя полтора года после перехода Бена из "Селтика" за 600,000 фунтов.
Добавим, Доак сыграл все пять предсезонных матчей "Ливерпуля", а против "Лестера" даже отметился голом.
19.09.2023 21:00
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бычара тот еще. Техничен, компактен, скоростной
(ответить)
Какое же у него еб1ло тупое, кстати похож на наркота чем то ухкхехеххехехехеехехех
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий