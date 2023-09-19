Магуайр пропустит матч с "Баварией" из-за травмы

Защитник Харри Магуайр не поехал с "Манчестер Юнайтед" в Мюнхен на матч Лиги Чемпионов против "Баварии" из-за травмы.

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел свое третье поражение в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, уступив дома "Брайтону" со счетом 1:3.



Некоторые болельщики ожидали, что после столь неудачного начала сезона Эрик Тен Хаг даст шанс Магуайру, но даже если у главного тренера "Юнайтед" и были такие мысли, сделать это против "Баварии" в среду вечером он не сможет.



Дело в том, что 30-летний англичанин получил травму, характер которой клуб с "Олд Траффорд" не раскрывает.



Также выезд в Мюнхен пропускают защитник Рафаэль Варан и полузащитник Мейсон Маунт, хотя оба тренировались во вторник. По всей видимости, им еще требуется время, чтобы набрать форму.