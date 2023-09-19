Ходжсон вернулся к работе после болезни

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон вернулся к работе после непродолжительной болезни.

Напомним, Ходжсон пропустил проигранный его командой матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (3:1), передав свои полномочия ассистенту Падди Маккарти.



Отсутствие своего наставника в Бирмингеме "Пэлас" объяснил тем, что утром 76-летний специалист почувствовал себя плохо.



Однако плохое самочувствие Ходжсона продлилось недолго, и во вторник старейший тренер Премьер-Лиги всех времен вернулся к работе, проведя занятие первой команды "орлов".



Добавим, в ближайшую субботу "Пэлас" проведет дерби с "Фулхэмом", после чего дважды сыграет против "Манчестер Юнайтед" — в Кубке Лиги и Премьер-Лиге.