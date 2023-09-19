Ходжсон вернулся к работе после болезни

Рой Ходжсон Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон вернулся к работе после непродолжительной болезни.

Напомним, Ходжсон пропустил проигранный его командой матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (3:1), передав свои полномочия ассистенту Падди Маккарти.

Отсутствие своего наставника в Бирмингеме "Пэлас" объяснил тем, что утром 76-летний специалист почувствовал себя плохо.

Однако плохое самочувствие Ходжсона продлилось недолго, и во вторник старейший тренер Премьер-Лиги всех времен вернулся к работе, проведя занятие первой команды "орлов".

Добавим, в ближайшую субботу "Пэлас" проведет дерби с "Фулхэмом", после чего дважды сыграет против "Манчестер Юнайтед" — в Кубке Лиги и Премьер-Лиге.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 19:00

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