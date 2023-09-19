Кейн счастлив, что выбрал "Баварию", а не "Юнайтед"
Нападающий "Баварии" Харри Кейн заявил, что не вел конкретных переговоров с "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
На старте летнего трансферного окна Кейн считался целью номер один "Юнайтед" среди нападающих, однако в итоге Харри отправился из "Тоттенхэма" в "Баварию", а "красные дьяволы" приобрели Расмуса Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.
В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Юнайтед" на "Альянц Арене" Кейн дал понять, что полностью доволен своим выбором, а "красные дьяволы" не были для него серьезным вариантом.
"Разумеется, летом мне было известно, что где-то на заднем плане ведутся некоторые переговоры с несколькими клубами, но "Бавария" была командой, которая меня по-настоящему интересовался и восхищала".
"Было не так много других переговоров, как только они обратились. Им и "Тоттенхэму" лишь требовалось согласовать сделку".
"Мой фокус — здесь. "Манчестер Юнайтед" — отличный клуб, также действительно большой клуб. Просто я решил перейти сюда, и я очень счастлив здесь", — цитирует Кейна The Independent.
19.09.2023 18:00
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: