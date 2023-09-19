У Олисе случился рецидив травмы задней поверхности бедра

У вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе случился рецидив в процессе восстановления после травмы задней поверхности бедра.

21-летний Олисе еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, получив свою травму в молодежной сборной Франции U-21 в июне.



Эта травма не помешала спекуляциям насчет возможной продажи Олисе, которого сватали в "Челси" и "Манчестер Сити", как и не помешала Майклу заключить новый контракт, прикончив слухи насчет ухода из "Пэлас".



Вдвойне обиднее Олисе от того, что рецидив случился, когда он находился на пороге возвращения на футбольное поле.



Как сообщает Evening Standard, "Пэлас" еще предстоит определить новые сроки восстановления Олисе, но уже понятно, что Майкл вернется не раньше международного перерыва в октябре.