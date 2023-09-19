Фаната "Ньюкасла" пытались зарезать в Милане

Фанат "Ньюкасла" получил ножевые ранения в Италии, приехав на матч Лиги Чемпионов против "Милана".

Во вторник вечером "Ньюкасл" сыграет на "Сан-Сиро", оформив свое возвращение в элитный европейский турнир после 20 лет перерыва.



С собой в Италию "сороки" взяли внушительный фанатский десант. Среди приехавших в Милан болельщиков оказался 58-летний Эдди Маккей, проживающий в Ньюкасле.



Минувшей ночью, около полуночи, на Маккея, который находился в компании сына и друга, напала группа из семи людей в балаклавах. Инцидент случился в районе Навильи, где кипит ночная жизнь.



Пытаясь убежать, Маккей получил ранения рук и спины. Сейчас Эдди находится в стабильном состоянии в больнице, сообщает Sky Sports.



Добавим, "Ньюкасл" уже выразил свою "глубокую озабоченность" по поводу случившегося, пожелав своему фанату быстрого выздоровления.