Фаната "Ньюкасла" пытались зарезать в Милане

Сан-Сиро Фанат "Ньюкасла" получил ножевые ранения в Италии, приехав на матч Лиги Чемпионов против "Милана".

Во вторник вечером "Ньюкасл" сыграет на "Сан-Сиро", оформив свое возвращение в элитный европейский турнир после 20 лет перерыва.

С собой в Италию "сороки" взяли внушительный фанатский десант. Среди приехавших в Милан болельщиков оказался 58-летний Эдди Маккей, проживающий в Ньюкасле.

Минувшей ночью, около полуночи, на Маккея, который находился в компании сына и друга, напала группа из семи людей в балаклавах. Инцидент случился в районе Навильи, где кипит ночная жизнь.

Пытаясь убежать, Маккей получил ранения рук и спины. Сейчас Эдди находится в стабильном состоянии в больнице, сообщает Sky Sports.

Добавим, "Ньюкасл" уже выразил свою "глубокую озабоченность" по поводу случившегося, пожелав своему фанату быстрого выздоровления.


Метки болельщики, Лига Чемпионов, Милан, Ньюкасл, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 16:00

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  1. yermek 19.09.2023 16:29 # yermek
    Если бы эти дебилы не выебывались в чужой стране, этого бы не было! Нажрутся как свиньи и ведут себя по свински!!! История не первая и не последняя

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  2. gary47 19.09.2023 16:25 # gary47
    Макаронники - отмороженные дебилы. Что вам делить, вы же даже ни разу в истории не играли друг с другом?

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  3. narcot 19.09.2023 16:08 # narcot
    > группа из семи людей в балаклавах

    мм, узнаю макарони)

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  4. makeewadim 19.09.2023 16:07 # makeewadim
    ну и дичь, дегенераты

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