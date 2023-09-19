Фаната "Ньюкасла" пытались зарезать в Милане
Фанат "Ньюкасла" получил ножевые ранения в Италии, приехав на матч Лиги Чемпионов против "Милана".
Во вторник вечером "Ньюкасл" сыграет на "Сан-Сиро", оформив свое возвращение в элитный европейский турнир после 20 лет перерыва.
С собой в Италию "сороки" взяли внушительный фанатский десант. Среди приехавших в Милан болельщиков оказался 58-летний Эдди Маккей, проживающий в Ньюкасле.
Минувшей ночью, около полуночи, на Маккея, который находился в компании сына и друга, напала группа из семи людей в балаклавах. Инцидент случился в районе Навильи, где кипит ночная жизнь.
Пытаясь убежать, Маккей получил ранения рук и спины. Сейчас Эдди находится в стабильном состоянии в больнице, сообщает Sky Sports.
Добавим, "Ньюкасл" уже выразил свою "глубокую озабоченность" по поводу случившегося, пожелав своему фанату быстрого выздоровления.
19.09.2023 16:00
Просмотров: 361
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если бы эти дебилы не выебывались в чужой стране, этого бы не было! Нажрутся как свиньи и ведут себя по свински!!! История не первая и не последняя
(ответить)
Макаронники - отмороженные дебилы. Что вам делить, вы же даже ни разу в истории не играли друг с другом?
(ответить)
> группа из семи людей в балаклавах
мм, узнаю макарони)
(ответить)
ну и дичь, дегенераты
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий