Сэвидж считает, что Тен Хага могут уволить к Рождеству

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Робби Сэвидж считает, что главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага могут уволить к Рождеству, если к тому времени результаты не улучшатся.

Потратив около 180 миллионов фунтов на летние трансферы, новый сезон Тен Хаг начал с трех поражений в пяти матчах Премьер-Лиги.



По мнению Сэвиджа, "Юнайтед" уже выбыл из чемпионской гонки, и у Тен Хага есть около трех месяцев, чтобы спасти свою работу.



"Это был один из худших стартов кампании Премьер-Лиги. Команда играет по-настоящему плохо, а некоторые из замен вроде уходе Хейлунда на выходных выглядят очень странно".



"Я совершенно не был удивлен, что "Брайтон" приехал на "Олд Траффорд" и победил. Эрик Тен Хаг должен заставить своих игроков максимально использовать в игре свои способности, а поскольку они этого не делают, он находится под огромным давлением".



"Любой, кто придет на это место, сразу же окажется под огромным давлением, если команда не будет выигрывать матчи. Любой тренер "Манчестер Юнайтед" должен выигрывать матчи и выигрывать их определенным образом".



"Тен Хаг не дотягивает до этого, поэтому ему обязательно нужно выиграть несколько следующих матчей в Премьер-Лиге. Я не представляю, что они смогу что-либо получить против "Баварии" в Лиге Чемпионов, и если мы будем реалистами, уже после пяти матчей их можно вычеркивать из чемпионской гонки".



"Я думал, что с помощью летнего усиления "Юнайтед" навяжет конкуренцию "Сити", но они во многих милях от этого. Тен Хагу следует дать время минимум до Рождества, потому что новым игрокам требуется время проникнуться его философией и стилем игры, но если к тому времени дела не наладятся, может настать время для перемен".



"Если результаты останутся в том же духе и к Рождеству не улучшатся, конечно, он может быть уволен. Думаю, результаты продиктуют, что случится с Тен Хагом, потому что к тому времени мы будем понимать их положение в Лиге Чемпионов. И если они не преодолеют групповой этап, попав в Лигу Европы или вылетев совсем, тогда это неминуемо предопределит, что будет в остатке сезона. Но время вмешаться пока не настало — есть еще около двух с половиной месяцев", — цитирует Сэвиджа Daily Express.