Клопп не собирается играть в Лиге Европы экспериментальным составом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается выступать в Лиге Европы экспериментальным составом.

"Ливерпуль" не попал в топ-4 Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, поэтому в этой кампании будет представлять Англию только в Лиге Европы.



В 2016 году Клопп уже доводил "Ливерпуль" до финала Лиги Европы, и Юрген настроен это повторить.



"Во-первых, я думаю, все мы должны убедиться, что относимся к соревнованию в правильной манере, относимся к соперникам в правильной манере".



"Конечно, я был бы счастлив дойти до финала, но я не имею понятия, сможем ли мы это сделать, потому что на пути к этой цели будет много великолепных команд, и нам нужно будет проявлять себя".



"Здесь у нас есть реальные таланты, но наш состав не будет экспериментальным. Думаю, если на нас не обрушится кризис травм, у нас будет достаточно игроков, чтобы выставить сильный состав в четверг и затем в воскресенье. В этом и заключается идея", — сообщил Клопп TNT Sports.