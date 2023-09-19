Анонс матча "Манчестер Сити" — "Црвена Звезда"

"Манчестер Сити" начнет защиту звания победителя Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Црвены Звезды" во вторник вечером.

В прошлом сезоне "Сити" выиграл не только Лигу Чемпионов, но также Премьер-Лигу и Кубок Англии, однако требл не расслабил команду Хосепа Гвардиолы.



Новую кампанию "Сити" начал с пяти побед из пяти возможных в Премьер-Лиге, поэтому можно предположить, что "Црвене Звезде" придется несладко.



"Каждый сезон мы начинаем соревнование с целью выиграть первый матч, затем — группу, затем — Лигу Чемпионов. Ничего не изменилось. Завтра против "Црвены Звезды" будет то же самое. Все зависит от нашей игры и нашего уровня. Мы невероятно рады защищать свою корону, но это соревнование не дает тебе права на ошибку".



"Мы всегда так сильно выступаем дома, набирая девять очков из девяти. Это означает, что ты можешь выиграть только один матч на выезде, и тогда ты пройдешь дальше. Завтра будет первый шаг", — сообщил Гвардиола.



В прошлом сезоне "Црвена Звезда" завоевала титул сербского первенства, в процессе не потерпев ни одного поражения, но в этой кампании проиграла два из трех последних матчей.



- Прежде "Сити" еще никогда не встречался с командами из Сербии.



- "Црвена Звезда" одержала только одну победу в 11 последних выездных матчах в еврокубках.



- "Црвена Звезда" впервые сыграет против действующего победителя Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.



- "Сити" не потерпел ни одного поражения в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- "Сити" выступает в Лиге Чемпионов 13-й сезон подряд, в 10 последних неизменно достигая плей-офф.



"Сити" по-прежнему лишен травмированных Джона Стоунса, Матео Ковачича, Кевина Де Брюйне и Джека Грилиша.



Лига Чемпионов. Группа G. 1-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз