Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Манчестер Юнайтед" в реальном кризисе, Маурисио Почетттино никак не может найти лучшее сочетание в атаке "Челси", а Ришарлисон, наконец, проснулся и стал героем уикенда. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





Голы — лучшая терапия для Ришарлисона



История Ришарлисона в "Тоттенхэме" пока что была полна разочаровывающими моментами, но вера Анге Постекоглу в бразильца просто обязана вернуть его уверенность в себе и лучшую форму, которую мы помним по "Эвертону" и сборной Бразилии. Усадить Ришарлисона на скамейку запасных и использовать всю его накопленную злость на самого себя и свои неудачи, использовав бразильца в качестве джокера, — правильное решение Постекоглу, которое позволило перевернуть игру с "Шеффилд Юнайтед" в компенсированное время.



Ришарлисон — игрок, сильно зависящий от куража и уверенности в себе, и его решение поработать с психологом было правильным шагом в сторону возвращения качеств, благодаря которым он блистал в "Уотфорде" и "Эвертоне". Но "гол+пас" в игре с "Шеффилдом" в компенсированное время, перевернувшие игру вверх тормашками, — это лучшая терапия для Ришарлисона.



Если у кого-то и были сомнения насчет тренерской квалификации Анге Постекоглу, но первые пять туров должны были разрушить их. Сейчас "Тоттенхэм" — одна из самых бегущих и азартных команд в лиге, где нет равнодушных на поле и за его пределами. А волевая победа над "Шеффилдом", которую "шпоры" буквально выгрызли на последних минутах, только прибавит куража и уверенности в себе — в том числе и Ришарлисону, ставшему одним из главных героев уикенда.



В "Юнайтед" начинают скучать по Давиду Де Хеа



"Манчестер Юнайтед" погружается в пучину кризиса с конфликтом между Джейдоном Санчо и Эриком Тен Хагом и проблемами за пределами поля у Антони, а на поле тоже хватает проблем. Андре Онана никак не может обрести уверенность в воротах новой команды и раз за разом подставляет партнеров, которые и без того не слишком надежны.



Матч с "Брайтоном" дал новую пищу для сожалений об уходе Давида Де Хеа тем, кому не по душе рискованный стиль игры Онана. Тен Хагу нужен голкипер, который был обозначен в техническом отчете УЕФА о майском финале Лиги Чемпионов опорным полузащитником, так как большую часть времени проводил возле центрального круга поля, но, возможно, он поспешил с кардинальными переменами в стиле игры команды, и нужно немного "привязать" Онана к воротам.



Впрочем, судя по всему, это вряд ли возможно — Андре всегда был слабо управляемым игроком, что в итоге и привело к его конфликту с Ригобером Сонгом в сборной Камеруна. Интересно, что сейчас он немного подставил Тен Хага тем, что вернулся в национальную команду и рискует пропустить приличный зимний отрезок сезона из-за поездки на Кубок Африки. Тен Хаг покупал голкипера, завершившего карьеру в сборной, а получил потенциальную проблему. Может быть, пока не поздно, вернуть Де Хеа, который все еще не нашел новый клуб?



Каллум Уилсон снизил давление на Эдди Хау



Каллум Уилсон реализовал 10-й пенальти из 10, которые он пробивал в футболке "Ньюкасла". "Давление — это для шин", — сказал Уилсон, когда его спросили о том, что он чувствует, когда пробивает с 11-метровой отметки. "Выполнение пенальти — это практика, репетиции и самообладание".



Его последний неоднозначный пенальти помог снизить давление на Эдди Хау — "Ньюкасл" одержал "некрасивую победу", но три очка, добытые в матче с "Брентфордом", прервали серию из трех поражений "сорок", и это сейчас — самое главное. "Пчелы" не смогли реализовать неплохие моменты, и "Ньюкаслу" где-то повезло, но это не беспокоит Хау перед дебютом в Лиге Чемпионов.



Тренер "Ньюкасла" настолько погружен в дебют в Лиге Чемпионов, что решил воспользоваться лазейкой в правилах УЕФА и тренироваться в понедельник на базе в Ньюкасле, а не на "Сан-Сиро", чтобы избежать возможного шпионажа со стороны "Милана". Ясное дело, что мысли всех в "Ньюкасле" заняты Лигой Чемпионов, но стабильный набор очков в чемпионате никто не отменял, и какой бы ни была на вкус победа над "Брентфордом", это было именно то, что нужно Хау и его команде перед визитом в Милан.



Добавленное время дарит "камбэки"



Новые правила подсчета компенсированного времени только в этом туре подарили нам два "камбэка": "Тоттенхэм" сумел дожать "Шеффилд Юнайтед", а "Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" именно на очень дальних компенсированных минутах. В былое время голы на 90+8-й и 90+11-й минутах были бы чем-то аномальным, но сейчас мы привыкаем к тому, что игра в Премьер-Лиге длится далеко не 90 и даже не 100 минут.



Хорошо это или плохо — вопрос неоднозначный, так как для команд, которые пытаются отстоять добытое преимущество, 10-12 добавленных минут — это однозначное зло, а вот для тех, кто хочет отыграться, эти минуты становятся возможностью отдать все ради "камбэка". Для сторонних наблюдателей зрелище в матчах "Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" было однозначно стоящим того, чтобы арбитры добавляли к основному времени как можно больше минут.



Для тех, кто привык забить и уйти в глухую оборону, такое положение вещей несет трудности, а вот для команд, которые привыкли, долго раскачиваться и искать свою лучшую игру по ходу матча нет повода для жалоб. "Астон Вилла" Унаи Эмери жаловаться не будет, так как испанец умеет оживлять игру заменами, менять тактику и схему по ходу игры, и его команда достаточно управляема для того, чтобы быстро перестраиваться под задумки тренера.



"Манчестер Сити" нашел идеальное сочетание в атаке



Пеп Гвардиола продолжает улучшать свою команду даже после того, как она выиграла все в прошлом сезоне, и по первым турам нового чемпионата заметно, что сейчас он занялся переосмыслением игры команды в атаке. Если в прошлом сезоне Хулиан Альварес был джокером, то сейчас он полноценный партнер Эрлинга Холанда на острие атаки, который дополняет норвежца и хорошо делает то, что в чем не очень хорош Холанд.



Матч против "Вест Хэма" был пятой игрой подряд, в которой Холанд и Альварес выходили в основе вместе. Большую часть времени Альварес играл глубже и располагался за Эрлингом, но иногда они менялись местами. "Сити" забил 11 из 14 голов с участием кого-то из этой атакующей связки, и Гвардиола может быть доволен эффективностью дуэта.



Альварес в этой связке выполняет гораздо более активную роль — он совершил в матче с "Вест Хэмом" в три раза больше касаний (67 против 22), а по количеству передач в этом сезоне (192) он безусловно лучший в лиге среди форвардов. Вместе Холанд и Альварес выглядят очень мощно, и их успешное партнерство не сулит ничего хорошего соперникам "горожан".



Феномен "Брайтона" достоин пристального изучения



В соотношении фунт к фунту "Брайтон" — одна из величайших команд в истории английского футбола. За последние 18 месяцев, добившись беспрецедентного успеха, "Брайтон" заработал более 150 миллионов фунтов, а стартовый состав, раздевший "Манчестер Юнайтед" в их собственной крепости, стоил всего лишь 20 миллионов фунтов.



Это меньше, чем, как сообщается, "Челси" заплатил за Грэма Поттера, не говоря уже об игроках "Брайтона". Это все равно, что смотреть, как наилегчайший вес сбивает с ног тяжеловеса — снова, снова и снова. Победа "Брайтона" на "Олд Траффорд" стала для "чаек" 12-й победой над представителями "большой шестерки" только за последние 18 месяцев. Они бросают вызов логике, гравитации и культуре лиги, в которой тратят деньги налево и направо.



В Премьер-лиге и раньше были истории с небольшими успехами, но никогда — с командой, которая также играет в очень привлекательный и современный футбол. Это не может длиться вечно, поэтому мы все должны наслаждаться уникальной очаровательной историей. Однажды из всего этого выйдет потрясающая книга, особенно если в "Брайтоне" захотят раскрыть все свои секреты.



"Челси" снова разочаровал



Там, где "Брайтон", рядом находится и "Челси" как антипод "чаек" и команда, которая может покупать у них лучших игроков и тренера, но не знает, что с ними делать и как создать условия для прогресса всех тех талантов, которые оказались на "Стэмфорд Бридж".



Давление на Маурисио Почеттино растет, а прогресса пока что не заметно — "Челси" все так же нестабилен и неубедителен в атаке, какие бы тактические решения ни принимал аргентинец. Против "Борнмута" "Челси" не заслуживал трех очков и вполне мог проиграть, а в атаке у команды снова был сумбур.



Вышедший в основе Мудрик снова играл в свою игру, которую не понимал никто из его партнеров, а единственным светлым моментом в игре "Челси" была достаточно уверенная игра 19-летнего Лесли Угочукву на позиции Мойсеса Кайседо. Но периодически в "Челси" выдают неплохие матчи и другие молодые таланты — Джексон, Фернандес, Галлахер, а вот стабильности и фундаментальных, базовых вещей, которые способны обеспечить результат в матчах с такими командами, как "Борнмут", нет и в помине.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru