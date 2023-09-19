Франк подтвердил, что "Брентфорд" открыт к продаже Тоуни

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк признал, что нападающий Айвен Тоуни может быть продан в обозримом будущем по "правильной цене".

Тоуни уже отбыл половину своей восьмимесячной дисквалификации, которой его наказала FA за нарушение запрета на ставки, и с этой недели снова тренируется с "Брентфордом".



Вернуться на футбольное поле Тоуни сможет только в январе, однако Франк допускает, что Айвен, которого сватают в "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", сделает это не с "пчелами".



"Пока что за время выступлений в Премьер-Лиге мы продали одного игрока, и это был Давид Райя. Либо это аренда с выкупом в будущем, как я полагаю".



"Думаю, каждый клуб в мире является продающим клубом, за исключением пяти-шести клубов. Мы являемся продающим клубом, если это правильная цена".



"Думаю, если это правильное время, чтобы игрок ушел, то не мне это решать. Это будет решение руководства. Если игроки добились хорошего прогресса с нами, если они достаточно хороши для топ-клубов, тогда будет правильно согласиться, но цена должна быть правильной", — сообщил Франк Sky Sports.