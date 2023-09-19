Кайседо и Мадуэке вернутся к матчу против "Виллы"

"Челси" надеется, что полузащитник Мойсес Кайседо и вингер Нони Мадуэке вернутся к матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

Кайседо и Мадуэке пропустили безголевую ничью против "Борнмута" в минувшее воскресенье после того, как вернулись из своих сборных с травмами.



Мойсес повредил свое колено, тогда как Нони получил травму мышечного характера. Однако ни та, ни другая проблема не является серьезной.



Daily Mail ожидает, что оба игрока смогут выйти на поле "Стэмфорд Бридж" в ближайшее воскресенье, слегка освободив лазарет "Челси", который в минувший уикенд насчитывал аж 12 пациентов.



Нападающий "синих" Армандо Бройя, надорвавший крестообразные связки колена в декабре, против "Виллы" не сыграет, но его возвращение не за горами — албанец уже полноценно тренируется и на следующей неделе должен принять участие в матче команды U-21.