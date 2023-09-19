Каррагер: "Футбол "Брайтона" не из этого мира"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил свое восхищение игрой "Брайтона" после победы над "Манчестер Юнайтед".

В минувшую субботу "Брайтон" отпраздновал победу 1:3 на "Олд Траффорд", превзойдя "Юнайтед" и по игре, и по результату.



Каррагер восхищается тем, какой футбол поставил "чайкам" Роберто Де Дзерби, и считает, что такого рода победы больше нельзя считать сюрпризами.



"Брайтон" великолепно адаптировался под соперника. Да, была установка тренера, но игроки все еще должны исполнить это на поле".



"Если мы посмотрим на количество игроков, поучаствовавших в их голевых комбинациях, то в случае с первым голом это восемь игроков. Когда они забивали второй, то почти каждый игрок поучаствовал, совершив 29 передач. То же самое в случае с третьим, почти каждый игрок поучаствовал".



"Футбол, который мы наблюдаем в исполнении "Брайтона" прямо сейчас, не из этого мира".



"Является ли эта победа шоком? Я не думаю, что какой-либо результат "Брайтона" теперь является шоком".



"Думаю, мы наблюдаем одну из лучших команд в Премьер-Лиге и определенно одного из лучших тренеров", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.