Новый контракт Силвы с "Сити" содержит пункт о выкупе

Новый контракт полузащитника Бернарду Силвы с "Манчестер Сити" содержит пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов.

Минувшим летом Силву сватали в "Барселону" и ПСЖ, а также связывали с переездом в Саудовскую Аравию, однако Бернарду сохранил верность "Сити".



Более того, в августе 29-летний игрок сборной Португалии заключил с чемпионами Премьер-Лиги новый контракт, рассчитанный до 2026 года.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, особенностью нового контракта Силвы является пункт о выкупе, что призвано оградить Бернарду от интереса других клубов.



Романо отмечает, что пункт о выкупе за 50 млн. фунтов может быть активирован только со следующего лета.



В данный момент сам Силва полностью сосредоточен на "Сити" и хочет выиграть больше трофеев с командой Хосепа Гвардиолы.