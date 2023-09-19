Новый контракт Силвы с "Сити" содержит пункт о выкупе
Новый контракт полузащитника Бернарду Силвы с "Манчестер Сити" содержит пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов.
Минувшим летом Силву сватали в "Барселону" и ПСЖ, а также связывали с переездом в Саудовскую Аравию, однако Бернарду сохранил верность "Сити".
Более того, в августе 29-летний игрок сборной Португалии заключил с чемпионами Премьер-Лиги новый контракт, рассчитанный до 2026 года.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, особенностью нового контракта Силвы является пункт о выкупе, что призвано оградить Бернарду от интереса других клубов.
Романо отмечает, что пункт о выкупе за 50 млн. фунтов может быть активирован только со следующего лета.
В данный момент сам Силва полностью сосредоточен на "Сити" и хочет выиграть больше трофеев с командой Хосепа Гвардиолы.
19.09.2023 07:00
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