Анонс матча "Милан" — "Ньюкасл"

После 20 лет перерыва "Ньюкасл" возвращается в Лигу Чемпионов, чтобы сыграть матч 1-го тура группового этапа против "Милана".

Предыдущим матчем "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов было домашнее поражение 0:2 от "Барселоны" в марте 2003.



У "Милана" тоже был свой период вне Лиги Чемпионов, хотя и короче — с сезона 2014/15 по 2020/21. Однако сейчас "россонери" уже третий год подряд представляют Италию в элитном европейском соревновании.



На своей пресс-конференции в Италии, начатой с задержкой в два часа, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что никогда не был на матче Лиги Чемпионов — даже в качестве зрителя.



"Я всегда был слишком занят для этого. Но я ничуть не думал об этом. Да, это будет момент большой гордости для меня. Думаю, это будет момент большой гордости для каждого, кто связан с "Ньюкаслом", потому что мы возвращаемся в Лигу Чемпионов после долгого перерыва", — сообщил Хау.



"Ньюкасл" неважно начал новый сезон, в минувший уикенд одержав свою первую со стартового тура Премьер-Лиги победу.



"Милан" в свою очередь приходит в себя после поражения 5:1 в дерби от "Интера". К слову, именно "Интер" выбил "россонери" с полуфинальной стадии предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов.



- Это будет первая встреча "Милана" и "Ньюкасла" в еврокубках.



- "Милан" выиграл только 13 из 47 встреч с английскими командами (20 поражений, 14 ничьих).



- "Милан" встречался с представителями Премьер-Лиги в трех предыдущих кампаниях Лиги Чемпионов, выиграв лишь один из восьми таких матчей.



- "Ньюкасл" одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения в девяти последних встречах с итальянскими командами в еврокубках.



- "Милан" выиграл три из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, причем все три победы были "сухими".



- "Ньюкасл" проиграл оба выездных матча в этом сезоне.



Главной кадровой проблемой "Ньюкасла" является отсутствие полузащитника Жоэлинтона, которого готов заменить Шон Лонгстафф. Сандро Тонали и Александер Исак получили передышку в минувший уикенд, поэтому должны сыграть на "Сан-Сиро". Каллум Уилсон в порядке, несмотря на болячку.



Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Милан" (Италия) — "Ньюкасл" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз